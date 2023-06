Horóscopo do dia (25/06): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 25 de junho (25/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 25 de junho (25/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente influenciando nos signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua segue pelo setor do cotidiano, o que tende a lhe impulsionar a realizar mudanças. Contudo, é preciso enfrentar os desafios que limitam suas ações. Tente aperfeiçoar o entendimento com o entorno, pois a Lua na fase crescente logo adentra a casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Neste momento, a gestão do cotidiano pode pedir comprometimento, pois a Lua na fase crescente ingressa no setor das rotinas. A interação em grupo continua estimulante, embora permeada de conflitos, exigindo capacidade de escuta e diplomacia, já que a Lua segue pela área social.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure dar espaço aos prazeres, mas é preciso ter critério, visto que a Lua na fase crescente adentra a casa social. A vida familiar tende a se mostrar estimulante, mesmo que complicada, o que demanda acordos que melhoram a gestão conjunta das demandas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Com a Lua na fase crescente ingressando no setor doméstico, as demandas familiares tendem a se intensificar, o que demanda capacidade de adaptação. A mente em busca de estímulos pode valorizar o diálogo neste momento, pedindo mais diplomacia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A versatilidade tende a se revelar um ponto de força frente às demandas práticas. Contudo, é fundamental cautela ao tomar decisões. A expressão das ideias pode ganhar corpo com a Lua Crescente na área comunicativa, mas procure evitar polêmicas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As demandas tendem a ganhar corpo com a Lua na fase crescente adentrando a casa material, demandando seletividade e definição de prioridades. Sua postura pode ganhar expressividade com a Lua em seu signo harmonizada a Urano, mas é importante evitar agir de forma impositiva com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure dedicar um tempo para ir com mais calma e cuidar das necessidades pessoais, visto que a Lua na fase crescente em breve adentra seu signo. As dificuldades tendem a se mostrar estimulantes, embora o estresse se revele prejudicial ao bem-estar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

O meio social tende a seguir estimulante neste momento. Contudo, pode ser desafiador do ponto de vista ideológico. Tente desacelerar e buscar recolhimento, visto que a Lua na fase crescente ainda hoje se desloca para o setor de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A Lua na casa do trabalho tende a evidenciar a necessidade de conciliar proatividade, planejamento e diplomacia com as pessoas do entorno. Procure se permitir usufruir de lazeres sociais, mesmo que em companhias seletas, visto que a Lua na fase crescente adentra a área das amizades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Com a Lua na área espiritual em harmonia com Urano, os horizontes podem se expandir, mas busque manter suas expectativas dentro do que é possível. Tente aprimorar sua atuação prática na gestão do cotidiano, já que a Lua na fase crescente adentra a casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A influência da lua no setor íntimo persiste, o que tende a deixar você mais instintiva e em busca de transformação. Contudo, a tensão com Netuno e Mercúrio pode apontar idealizações excessivas. Procure buscar autoconhecimento e redimensionar seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Neste momento, a interação pessoal tende a ser estimulante, mas pode haver conflitos. É importante reduzir a exposição pública e se dedicar às tarefas da vida privada que ganham corpo com a Lua Crescente adentrando o setor íntimo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

