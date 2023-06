Horóscopo do dia (23/06): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 23 de junho (23/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 23 de junho (23/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure dar prioridade às opções seguras, analisando-as antes de dar um passo decisivo. O momento tende a se mostrar favorável para buscar oportunidades de aprimoramento financeiro, visto que Lua e Júpiter se harmonizam entre as áreas relacionadas ao cotidiano e aos bens materiais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente evitar se mostrar permissiva, pois é preciso haver limites entre o coletivo e o individual. Lua e Júpiter se encontram entre o setor social e seu signo, podendo lhe deixar aberta à interação em grupo, tanto presencial como online, visto que ajuda a fortalecer suas redes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A Lua se harmoniza com Júpiter no setor de crise e pode ampliar sua percepção sobre as soluções para alguns problemas na vida privada. Busque evitar não centralizar os afazeres e absorver preocupações sem contar com o envolvimento do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Mais cuidado ao expor opiniões críticas sobre questões polêmicas, conforme alerta a tensão lunar com Saturno. A Lua no setor comunicativo se harmoniza a Júpiter na casa das amizades, podendo ampliar sua capacidade de comunicação e tornar as experiências coletivas mais aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Você tende a contar com um olhar próspero que lhe faz aproveitar as oportunidades de realização profissional, pois Lua e Júpiter se encontram harmoniosamente entre o setor material e o do trabalho. Contudo, procure não deixar que a ambição lhe suba à cabeça, evitando correr riscos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Saturno pode pedir diplomacia ao lidar com opositores. Eleva-se seu senso de valorização pessoal frente à harmonia Lua-Júpiter entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe faz buscar oportunidades de crescimento, enquanto se posiciona com segurança sobre os seus ideais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O foco nas responsabilidades pode trazer cansaço mental. Cuidado! Seu senso de oportunidade tende a ganhar corpo, favorecendo a superação dos desafios. Isso ajuda, inclusive, a prevenir problemas futuros, já que Lua e Júpiter se harmonizam no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure evitar se envolver em conflitos ou ficar à mercê das pessoas em detrimento de si mesma. Sua postura tende a ficar mais tranquila frente ao encontro Lua-Júpiter no circuito dos relacionamentos, o que lhe aproxima dos amigos e contribui com momentos prazerosos em grupo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Mais atenção para que o foco na carreira não lhe afaste da família. Suas habilidades podem encontrar formas de serem desenvolvidas, visto a harmonia Lua-Júpiter no circuito do trabalho. Isso pode lhe trazer um sentimento de valor pessoal, o que estimula você a buscar expansão profissional.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente planejar suas atividades, a fim de evitar equívocos. A harmonia entre Lua e Júpiter no segmento espiritual-social tende a lhe motivar a interagir com suas redes para ampliar conhecimento e realizar passeios que ajudem você a enriquecer sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure ser criativa. A vida privada tende a se mostrar aprazível frente à harmonia Lua-Júpiter no circuito íntimo, o que favorece a gestão do cotidiano familiar e a interação com as pessoas próximas. Tente não se deixar afetar por limitações financeiras, pois pode haver problemas nesse sentido.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A interação com o entorno imediato pode ganhar energia frente à harmonia Lua-Júpiter no eixo relacionamentos-comunicação, o que gera uma troca de ideias frutífera. Contudo, convém manter discrição sobre suas ambições, que precisam ser amadurecidas sem interferências externas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

