Horóscopo do dia (18/06): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 18 de junho (18/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 18 de junho (18/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A harmonia Lua-Saturno tende a sugerir fortalecimento interior relacionado à vida em família e aos amigos íntimos, que lhe ajudam com conselhos valiosos. Outros ambientes acolhedores podem ser considerados, desde que você esteja entre pessoas de confiança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure dar valor às companhias seletas, que integrem o círculo de confiança e cuja trajetória de vida lhe sirva de inspiração. Lua e Saturno harmonizados entre o setor das ideias e o das amizades podem favorecer a comunicação responsável, buscando alcançar maior entendimento nas parcerias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso ter maturidade e um senso crítico detalhado para fazer frente a demandas intelectualmente desafiadoras. A harmonia Lua-Saturno organiza a área material com a do trabalho, podendo destacar um momento em que sua capacidade de planejamento ajuda a elevar a eficiência dos processos de gestão.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua adentra seu signo e se harmoniza com Saturno na área espiritual, podendo favorecer os processos reflexivos buscando o autoconhecimento e o amadurecimento de projetos pessoais. Conselhos de pessoas experientes podem lhe ajudar, mas é preciso garantir que está em uma companhia confiável.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure cultivar autocrítica, sabendo valorizar seus pontos de força. A harmonia entre Lua e Saturno no circuito de crise pode potencializar sua capacidade reflexiva, o que lhe faz entender melhor as dificuldades, o que ajuda você a estabelecer uma linha de atuação em longo prazo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Eleva-se o comprometimento, solidificando parcerias. A harmonia formada por Lua e Saturno no eixo amizades-relacionamentos pode destacar um momento de fortalecimento do círculo de confiança, buscando fazer trocas que ajudem no amadurecimento sobre interesses comuns.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Seu senso de responsabilidade tende a se elevar frente às demandas do dia a dia, enquanto lhe direcionar seu senso crítico para melhorar processos e recursos, pois Lua e Saturno se harmonizam no circuito do trabalho. Busque amadurecer suas ideias e seus objetivos profissionais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Sua capacidade de julgamento tende a se revestir de senso crítico, ética e diplomacia ao lidar com temas complicados. A Lua se desloca pela área espiritual e se harmoniza com Saturno, podendo sugerir um momento de amadurecimento de ideias e de elaboração de estratégias para alcançar objetivos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso focar em seus conviventes, buscando valorizar conversas e lazeres intelectuais que gerem sinergia. A harmonia Lua-Saturno no circuito íntimo pode melhorar sua percepção sobre as necessidades pessoais e familiares, o que ajuda na gestão da vida doméstica.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente se mostrar diplomática frente a temas complicados, de modo a facilitar a interlocução e os acordos. As relações podem vivenciar um momento de maior cumplicidade e amadurecimento, já que a Lua transita em harmonia com Saturno no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A economia doméstica pode ser beneficiada, contando com disciplina e uma avaliação criteriosa dos recursos. Sua postura tende a ficar mais organizada frente às demandas do dia a dia, o que ajuda com ações de qualidade elevada, pois a Lua no setor das rotinas se harmoniza com Saturno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Seu senso de responsabilidade elevado pode lhe levar ao usufruto disciplinado dos lazeres. Busque investir em um gosto mais refinado quando se trata de conteúdo. Lua e Saturno se harmonizam entre o setor social e seu signo, o que tende a fazer você valorizar companhias seletas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 17 de junho (17/06)