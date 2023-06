Horóscopo do dia (05/06): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 5 de junho (05/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 5 de junho (05/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus alterando os signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As ambições tendem a ganhar corpo com a Lua passando pelo setor profissional e seu signo, o que gera uma oportunidade de fazer revisões durante a fase minguante. Seu carisma pode ficar em evidência, aliado a um discurso intelectualmente articulado.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Valores elevados do ponto de vista humano tendem a guiar você em suas reflexões, considerando que a Lua passa pelo eixo espiritual-crise. Este momento astrológico pode evidenciar seu lado carinhoso e provedor, o que ajuda a dar sinergia ao universo íntimo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O círculo de confiança tende a se fortalecer frente ao trânsito lunar no eixo íntimo-amizades. Este momento pode se mostrar oportuno para a promoção da imagem pessoal e para dar visibilidade aos seus projetos profissionais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua no eixo relacionamentos-trabalho pode favorecer as parcerias, mas é preciso ser cautelosa. Busque aproveitar para aperfeiçoar a economia criativa e fazer revisões que lhe fortaleça no enfrentamento dos obstáculos, já que Vênus ingressa no setor material e Mercúrio no de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua no eixo cotidiano-espiritual tende a favorecer o cuidado com as rotinas e revisões que promovam mudanças, especialmente na fase minguante. Este momento astrológico pode destacar sua simpatia no trato humano, o que contribui com relações harmoniosas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Este momento astrológico pode favorecer o autocuidado como caminho de fortalecimento emocional e de seus objetivos. A seletividade ao lidar com as pessoas tende a fazer parte desse processo, considerando a Lua no eixo social-íntimo e sua fase minguante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante se mostrar mais solidária. A comunicação no aperfeiçoamento das parcerias desenvolvidas no dia a dia pode ser fundamental, visto que Vênus adentra a área das amizades e a Lua transita no segmento família-relacionamentos, passando pela fase minguante.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Este momento astrológico pode estimular um engajamento prazeroso no trabalho, em meio ao exercício de seus objetivos e ao aprimoramento de recursos. Tente aperfeiçoar a comunicação com as pessoas próximas, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase minguante.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Os investimentos com lazeres tendem a se intensificar neste momento, mas é preciso ser seletiva nas finanças. O momento astrológico pode evidenciar um período favorável aos intercâmbios culturais, visto que Vênus ingressa na área espiritual e Mercúrio na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque se harmonizar com as pessoas ao redor, visto que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar. Este momento astrológico tende a direcionar seu olhar para a vida privada, motivando o usufruto de prazeres seletos em meio à organização da rotina.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente ser mais criteriosa e demonstrar diplomacia ao expor opiniões críticas, considerando o trânsito lunar segmento crise-comunicativo. O momento tende a favorecer lazeres culturais de ordem coletiva, já que Vênus ingressa na área dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure ser generosa, mas é importante limitar os gastos. Momento favorável para um comprometimento mais prazeroso com as tarefas do dia a dia, enquanto promove uma conexão afetiva e intelectual com o entorno imediato, visto que Vênus ingressa na área do cotidiano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

