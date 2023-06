Horóscopo do dia (04/06): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 4 de junho (04/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 4 de junho (04/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure cultivar resiliência e ser mais paciente. A Lua Cheia segue pela na área espiritual, indicando que a vontade de ampliar seus horizontes acaba encontrando barreiras emocionais e decorrentes de fatores externos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante resgatar seu equilíbrio interior, buscando valorizar um recolhimento prazeroso e sem se expor a julgamentos externos. Contradições tendem a emergir com a Lua Cheia no setor íntimo, o que lhe faz oscilar entre a dedicação e o desânimo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Devido à tensão Lua-Netuno que se aproxima, busque dar valor aos seus afetos, evitando depositar nos outros falsas expectativas. A dinâmica dos relacionamentos pode impactar em seu equilíbrio emotivo, o que demanda uma interação cuidadosa e atenciosa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure buscar eficiência, mas é importante ser flexível com o entorno e consigo mesma. Com a Lua Cheia transitando no setor do cotidiano, dosar as energias tende a se mostrar essencial para que as demandas não sejam um fator de desgaste no trato humano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A busca por prazeres tende a ser constante com a Lua Cheia na área social. Busque vivenciá-los de forma responsável, sem testar seus limites ou correr riscos. Dada a tensão Lua-Netuno que se aproxima, é importante ser criteriosa na exposição da intimidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque cultivar empatia e respeitar o ritmo do entorno imediato, devido à tensão Lua-Netuno que se aproxima. Seu lado proativo tende a ser despertado com as demandas domésticas despertada. Além disso, você se mostra exigente no trato humano, podendo deixar o ambiente tenso.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente se manter discreta. A influência da Lua Cheia no setor comunicativo persiste, que segue harmonizada a Marte e tensionada a Saturno e ao Sol, de modo que a expressão dos sentimentos pode passar por instabilidade, o que tende a inclusive ganhar toques melancólicos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso ter disciplina para manter o orçamento sob controle, especialmente com a iminente tensão Lua-Netuno. Os aspectos práticos da vida tendem a demandar uma tomada de postura moderada e consciente dos contratempos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Neste momento, procure apostar na moderação e encarar as dificuldades com resiliência. Passando por seu signo, a Lua Cheia tende a trazer altos e baixos emocionais que podem prejudicar o pensamento racional e a argumentação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque não dar espaço à melancolia, conforme alerta a tensão Lua-Netuno que se aproxima. Nesse momento de Lua Cheia, posturas imparciais podem se mostrar fundamentais frente aos contratempos. Procure evitar ações precipitadas e sem a devida análise.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso respeitar o espaço dos outros e não nutrir rancores, conforme sinaliza a tensão entre Lua e Netuno. A Lua Cheia segue pelo setor das amizades, podendo revelar um momento de união com o entorno imediato. Mas pode haver conflitos de natureza territorial.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Devido à iminente tensão Lua-Netuno, procure não dar protagonismo às decepções. O peso das responsabilidades tende a se intensificar nessa Lua Cheia. Apesar do desejo de agir e obter resultados, é importante ter consciência das limitações e não se sobrecarregar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

