Horóscopo do dia (28/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 28 de maio (28/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 28 de maio (28/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente harmonizada a Mercúrio e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure evitar que a empolgação lhe faça pular etapas importantes para o amadurecimento. A Lua Crescente no setor das rotinas segue harmonizada a Mercúrio e Urano, o que pode aflorar o entusiasmo frente aos projetos e mais força de vontade no dia a dia.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O usufruto de prazeres ligados ao intelecto e à criatividade tende a ganhar impulso com a Lua Crescente na casa social. Contudo, cuidado com o risco de exagerar nos gastos financeiros pela falta de critério e de limites pré-estabelecidos no planejamento orçamentário.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente moderar seu discurso em momentos de conflito, buscando pensar nas consequências. Você tende a se mostrar mais acolhedora e aberta a um intercâmbio criativo de ideias com as pessoas próximas, já que a Lua Crescente na área familiar segue harmonizada a Mercúrio e Urano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Crescente no setor comunicativo tende a estimular mentes criativas e posturas proativas, o que ajuda a dinamizar o dia a dia em meio à articulação interpessoal. Procure não deixar, porém, de avaliar as situações sob outros pontos de vista, exercitando a escuta.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Neste momento astrológico, a gestão criativa de recursos tende a seguir dando toques inovadores ao cotidiano. Mas é preciso ter cuidado com a empolgação diante de investimentos, buscando analisar os prós e os contras antes de tomar decisões.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque não se deixar guiar pela ganância, especialmente quando envolve prejuízo nas parcerias, visto a tensão com Sol, Saturno e Netuno. Sua força de vontade e suas ambições podem se elevar na defesa dos interesses, o que lhe faz ir atrás das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Os processos reflexivos tendem a fluir rumo a soluções para os obstáculos, o que lhe ajuda a definir estratégias de atuação que estejam de acordo com suas metas. Contudo, procure evitar idealizações que não estejam de acordo com a realidade, devido à tensão com Sol, Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Como alerta a tensão com Sol, Saturno e Netuno, procure respeitar o ritmo do entorno imediato, evitando impor normas. Sua capacidade de articulação interpessoal tende a ganhar impulso, o que contribui para dar dimensão às parcerias em curso.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente evitar confrontar as pessoas quando há discordâncias. Seu envolvimento no trabalho pode se intensificar com a Lua Crescente na área profissional e em harmonia com Mercúrio e Urano, o que lhe faz otimizar as tarefas e dar toques inovadores aos projetos em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Convém fazer escolhas coerentes com suas finanças. A Lua Crescente no setor espiritual tende a lhe motivar a expandir seus horizontes por meio de estudos, viagens e tudo o que lhe faz desenvolver seu potencial intelectual e criativo, dada a harmonia com Mercúrio e Urano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure vivenciar suas paixões com responsabilidade e senso de limite, sobretudo no âmbito financeiro, como alerta a tensão envolvendo Sol, Saturno e Netuno. Seus instintos tendem a aflorar no usufruto de situações prazerosas para o intelecto e a criatividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Sua postura tende a se mostrar mais disposta a trocar ideias e a se engajar em parcerias criativas com a Lua Crescente no setor de relacionamentos e harmonizada a Mercúrio e Urano, o que lhe faz aproveitar momentos melhores. Tente proteger sua intimidade de interferências externas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

