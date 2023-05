Horóscopo do dia (27/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 27 de maio (27/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 27 de maio (27/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente não ser imediatista quanto a resultados ou negligenciar seu bem-estar, visto a tensão lunar com Saturno e o Sol. Momento favorável para impulsionar projetos que permitam você aperfeiçoar seus conhecimentos e sua capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua Crescente na casa social tende a apontar um aflorar criativo, o que favorece experiências interessantes e intelectualmente estimulantes, especialmente envolvendo suas amizades. Contudo, é preciso ser criteriosa com as finanças e na exposição da intimidade, devido à tensão com Sol e Saturno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure evitar a sobrecarga de tarefas, a fim de poupar sua saúde, visto a tensão com Sol e Saturno. A Lua Crescente tende a deixar você emocionalmente disposta quando o assunto é questões do lar, buscando usar seu conhecimento e criatividade na solução de obstáculos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente não se deixar abalar por críticas negativas, mas sim procure se aprimorar com elas, como alerta a tensão lunar com Sol e Saturno. O pensamento tende a se expandir e novas ideias tomam corpo, favorecendo os projetos em desenvolvimento e isso lhe ajuda a dar impulso.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Como alerta a tensão com Sol e Saturno, busque evitar que seus impulsos façam você gastar em excesso. Sua capacidade de gestão tende a se expandir em prol da otimização de recursos, visto que você se abre a novos conhecimentos que lhe ajudam nisso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante não deixar que o individualismo prejudique suas parcerias neste momento. Seu signo recebe a influência da Lua Crescente, podendo lhe fazer expandir seus interesses e explorar suas habilidades intelectuais e criativas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque evitar frustrações, a fim de não alimentar a melancolia. A Lua Crescente na área de crise tende a levar ao aprofundamento dos processos de autoanálise. Você pode se mostrar mais consciente dos contratempos e motivada a usar a criatividade para dar a volta por cima.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Suas parcerias tendem a tomar impulso nesta fase, o que contribui com a expansão dos interesses em comum. Contudo, conflitos podem ganhar corpo, caso não seja possível fazer acordos, como alerta a tensão lunar envolvendo Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure seguir confiante, evitando ansiedade quanto aos resultados, conforme alerta a tensão lunar com Sol e Saturno. Lua Crescente na casa do trabalho tende a sugerir um avanço em seus projetos profissionais, relacionado a uma maior motivação intelectual e criativa.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso evitar ficar presa a dogmas neste momento. A Lua Crescente na casa espiritual tende a elevar seus interesses pelos aspectos sublimes da vida, enquanto fortalece seus valores e lhe faz ir em busca de novos conhecimentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Muito cuidado com as suas finanças! Com a Lua Crescente no setor íntimo, suas ambições tendem a tomar impulso, o que faz você aperfeiçoar sua capacidade de gestão patrimonial e a se articular com o círculo de confiança em prol de melhorias estruturais.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure evitar que o impulso em agradar pessoas próximas acabe prejudicando seus interesses, como alerta a tensão lunar com Sol e Saturno. Seu emocional tende a se expandir em favor do trato humano, o que ajuda a aprimorar as parcerias em diversos âmbitos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 26 de maio (26/05)