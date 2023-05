Horóscopo do dia (14/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 14 de maio (14/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 14 de maio (14/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante encarar a vida com força de vontade e somar esforços com o entorno imediato, já que a colaboração entre seus pares pode abrir muitos caminhos. A percepção mais apurada dos contratempos tende a pesar sobre a autoconfiança e alimentar a melancolia.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Mostrar-se mais empático é o primeiro passo para a harmonia dos seus relacionamentos, já que gera entendimento recíproco sobre as necessidades de cada um. Empatia e solidariedade podem emergir frente ao encontro Lua-Netuno e isso fortalece sua rede de apoio.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A disposição emocional e prática tende a causar efeito regenerador no entorno, mas também em você mesma. Lua e Netuno se encontram na casa do trabalho, podendo favorecer o exercício vocacional e evidenciar suas habilidades criativas na gestão dos recursos materiais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure dar valor às experiências que combinem atividades físicas e processos reflexivos para se manter saudável e com o astral em alta. Você tende a ser guiada pela fé e coragem durante suas vivências nessa fase, marcada pelo encontro entre Lua e Netuno no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A intuição tende a se mostrar uma grande aliada, o que lhe ajuda a agir de forma proativa e se adaptar aos imprevistos. Procure ser perseverante! Sua postura pode ficar mais confiante perante a vida com Lua e Netuno no setor íntimo, contribuindo com seu desempenho na gestão dos desafios.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Neste momento astrológico, busque somar esforços com as pessoas do entorno em prol de interesses comuns, sabendo dosar as energias. Empatia e companheirismo tendem a emergir, favorecendo as parcerias tanto na vida privada como na esfera social.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso cuidar de sua saúde, estabelecendo ações que ajudem você a repor as energias e a se manter mais disposta. A flexibilidade do momento tende a ser uma forte qualidade para lidar com os afazeres, visto que lhe permite atuar com diversas frentes de maneira dinâmica.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Convém valorizar atividades ao ar livre, sobretudo quando envolve o contato com a natureza para diversificar sua rotina e recarregar suas energias. Lua e Netuno seguem no setor de prazeres, podendo despertar em você disposição perante a vida e beneficiar os lazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque zelar pelo seu bem-estar, reservando momentos para o repouso. A vida familiar tende a se fortalecer frente aos encontros entre Lua, Netuno e Marte no circuito da vida íntima, visto que você se mostra prestativa, mas também mais sensível aos sentimentos e necessidades do entorno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante evitar absorver os dramas dos outros ao se mostrar solidária e disponível neste momento. O encontro entre Lua e Netuno no setor das ideias tende a contribuir com sua criatividade e ainda lhe deixa mais empática e prestativa com as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Sua capacidade de gestão tende a favorecida pela criatividade e pelo dinamismo, o que permite você otimizar recursos e dinamizar processos. Procure valorizar atividades em prol da fruição dos sentidos e zelar pelos aspectos operacionais do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Cuidado para não absorver os dramas alheios, já que você compreende as necessidades das pessoas próximas. Sua sensibilidade e adaptabilidade tendem a ser afloradas perante o encontro Lua-Netuno em seu signo, contribuindo com as experiências coletivas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

