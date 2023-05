Horóscopo do dia (13/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 13 de maio (13/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 13 de maio (13/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure valorizar o suporte emocional que o lar lhe proporciona. Lua e Saturno se encontram na área de crise, podendo sugerir um momento em que os obstáculos geram amadurecimento. Isso tende a lhe deixar consciente de que você deve cultivar prudência frente a determinadas situações.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Neste momento, o usufruto cultural pode se refinar, o que leva a experiências únicas em favor da autoestima. Sua postura tende a ficar mais criteriosa e formal na vivência com a coletividade, mas também comprometida com o círculo de confiança e afeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Vênus pode favorecer a economia criativa como caminho de gestão sustentável. Com o encontro Lua-Saturno no setor do trabalho, seu senso de responsabilidade tende a aflorar, enquanto seus objetivos se fortalecem e isso lhe faz se dedicar às tarefas com critério.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar valor aos seus talentos e sua imagem. Lua e Saturno se encontram na área espiritual, podendo evidenciar um momento em que sua sabedoria de vida é importante para lidar com os acontecimentos, além da capacitação que você traz em sua área de atuação profissional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante demonstrar maturidade emotiva ao lidar com os contratempos. O momento astrológico tende a se revelar positivo à introspecção como caminho de autoconhecimento e de aprofundamento de questões importantes para a vida privada.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Vênus na casa das amizades tende a contribuir com a sinergia emotiva e os intercâmbios culturais. A tendência é que você busque maior comprometimento nas parcerias, mesmo que de maneira criteriosa e mais seletiva, o que privilegia contatos de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Encarar as responsabilidades de maneira prazerosa é fundamental nesta fase. O cuidado com as demandas dia a dia tende contribuir com a eficiência da rotina e também com sua autoestima, visto que o resultado de suas ações impactam positivamente no entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante agir com mais seletividade, dando prioridade aos vínculos de confiança que compartilhem posicionamentos éticos perante o entorno. O momento astrológico tende a se revelar especialmente positivo aos prazeres que nutrem sua alma.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente separar tempo para o usufruto de prazeres refinados e em boas companhias. O comprometimento com a vida doméstica tende a se elevar frente ao encontro Lua-Saturno na área familiar, o que ajuda com um melhor funcionamento do dia a dia e com seu equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Amadurecer os vínculos tende a fortalecer o círculo de confiança. Lua e Saturno se aproximam na área comunicativa, podendo possibilitar não só uma coesão de interesses e sentimentos, como também abrindo caminho para os acordos e para os prazeres coletivos, mesmo que em companhias seletas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure investir pontualmente em prazeres, especialmente se contribuírem com sua bagagem cultural. Seu senso de economia tende a se elevar, juntamente com sua versatilidade na gestão de recursos, o que contribui para aperfeiçoar a qualidade do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque valorizar contatos com pessoas maduras e que compartilhem tenham os mesmos interesses. Você tende a ficar mais seletiva frente ao encontro Lua-Saturno em seu signo, o que ajuda com uma atitude mais sensata diante dos acontecimentos e com uma agradável interação social.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 12 de maio (12/05)