Horóscopo do dia (26/04): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 26 de abril (26/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 26 de abril (26/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter tensionado.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure não se sobrecarregar e acabar prejudicando suas energias, visto Júpiter tensionado em seu signo. Nesta fase, a proatividade pode continuar guiando você na gestão da vida doméstica, o que contribui para resolver os problemas com rapidez.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante respeitar seus limites e evitar absorver problemas, conforme alerta Júpiter tensionado. Afloram calor humano e força de vontade, o que constitui grande estímulo para o entorno imediato, que tendem a contar com seu lado fraterno e colaborativo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ser autossuficiente, evitando que essa autonomia faça você menosprezar a colaboração com as pessoas do entorno. Sua atuação tende a ganhar energia na gestão dos aspectos práticos do dia a dia, contando com sua intuição favorecendo a proatividade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Convém dar valor aos seus sonhos, tomando cuidado com ações sem o devido planejamento. Seus ímpetos de realização tendem a ganhar força, nutridos pelo idealismo que também se eleva neste momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure fazer um exercício de consciência. A resiliência tende a emergir frente ao encontro Lua-Marte. Conforme alerta Júpiter tensionado no setor espiritual, busque avaliar se a persistência é aliada ou faz você insistir em caminhos equivocados.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente cuidar para que o engajamento coletivo não faça você negligenciar necessidades, visto a tensão com Júpiter no setor íntimo. A colaboratividade tende a ganhar corpo neste momento, motivada por forte solidariedade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso não se deixar levar pela competitividade a aponto de prejudicar seus relacionamentos, como alerta a tensão com Júpiter. Seu desempenho no trabalho tende a se revestir de idealismo e empenho, o que faz você lutar por seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Você tende a conseguir superar seus limites e expandir seu raio de atuação, devido a um forte desejo de realização. Essa garra acaba lhe ajudando em suas conquistas, mas também pode fazer você correr riscos desnecessários, conforme alerta Júpiter tensionado.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque não permitir que as paixões prejudiquem a razão. Afloram seus instintos sensivelmente frente ao encontro Lua-Marte no setor íntimo, o que lhe coloca à frente das oportunidades. Mas é fundamental ter cautela e capacidade de análise de riscos, como alerta a tensão com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Cuidado para não se mostrar invasiva em algumas abordagens neste momento. Sua capacidade de comunicação tende a se dinamizar com o encontro Lua-Marte no setor de relacionamentos, o que contribui para a construção de uma rede de apoio mútuo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Devido a Júpiter tensionado, as informações podem ganhar velocidade. Por isso, mais cuidado para não deixar passar detalhes importantes. Dinamismo e criatividade na gestão do cotidiano tendem a levar à otimização de recursos e à maior produtividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente investir em felicidade com senso de economia para evitar gastos excessivos que acabam lhe deixando em apuros financeiros. A busca por prazeres tende a seguir intensa, influenciando os momentos de lazer, mas também a sua própria rotina.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

