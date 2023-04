Horóscopo do dia (25/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 25 de abril (25/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 25 de abril (25/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É fundamental dosar as energias para evitar desgaste e se mostrar flexível com as pessoas do entorno. Neste momento, sua proatividade tende a se elevar na gestão do cotidiano doméstico, o que contribui para dinamizar processos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure ser ponderada ao avaliar os acontecimentos para não tirar conclusões precipitadas. Sua expressividade e seu lado agressivo podem se elevar com o encontro Lua-Marte no setor comunicativo. Por isso, busque observar com calma essas tendências, buscando evitar manifestações dramáticas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Cuidado com a impulsividade para não incorrer em decisões precipitadas que possam gerar prejuízos e manter a competitividade saudável. Lua e Marte na área material tendem a elevar sua produtividade, o que ajuda a dar mais agilidade aos processos e cumprir prazos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O momento tende a alertar para a necessidade de dosar suas energias e dar conta das etapas de trabalho, evitando picos de desgaste. Eleva-se sua força de vontade, o que faz você abraçar suas causas com força de vontade e a externar seus pontos de vista com mais afinco.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Recuar diante dos desafios pode se mostrar o melhor caminho. Os obstáculos pedem posturas estratégicas e ações bem estruturadas a partir de agora. Procure economizar suas energias e rever situações para poder se posicionar no momento certo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque estar em dia com sua vida. Sua postura tende a se mostrar mais colaborativa, movimentando a coletividade e as ações em parceria. A tensão de Lua e Marte com Júpiter tende a alertar para a necessidade de não negligenciar sua privacidade e as tarefas pessoais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Instintos mais apurados tendem a lhe levar a tomar iniciativas, tomando cuidado para não pular processos. Suas energias podem ser direcionadas para seus objetivos com Lua e Marte no setor profissional, o que contribui com seu pique produtivo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente cultivar serenidade e poupar energias, já que equilíbrio é essencial. A tendência é que você encare a vida com coragem e determinação frente ao encontro Lua-Marte no setor espiritual. Contudo, você pode travar batalhas desnecessárias para defender suas opiniões.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque ponderar sobre seus interesses e não deixar que seus desejos lhe dominem. O encontro Lua-Marte no setor íntimo tende a evidenciar seu lado enérgico e abraçar suas causas com paixão, pedindo cuidado para evitar precipitações. Convém fazer uma análise de riscos antes de tomar decisões.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É fundamental conter a agressividade e somar esforços neste momento astrológico. Você pode se afirmar perante o entorno imediato, o que demanda cautela para não entrar em conflito com as pessoas próximas e prejudicar as ações construídas coletivamente.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque equilibrar seu ritmo com os da pessoa próxima e fazer acordos diante de impasses para evitar conflitos. Sua produtividade tende a se elevar na gestão do cotidiano, assim como também intensifica sua interação nas relações de trabalho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mais cuidado para não cometer excessos que gerem prejuízos financeiros e nas relações. O usufruto dos prazeres podem se intensificar com Lua e Marte no setor social. Além disso, a tendência é que se acentue suas interações nas redes de relacionamento online.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

