Horóscopo do dia (24/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 24 de abril (24/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 24 de abril (24/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio ainda em retrogradação.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante ter cada vez mais atenção ao planejamento financeiro, devido a Mercúrio retrógrado na casa material. O momento astrológico tende a favorecer a articulação com o entorno imediato, buscando aprimorar a gestão das rotinas e o convívio de modo geral.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure revisar de forma constante suas ideias para aperfeiçoar a comunicação com as pessoas próximas, visto que Mercúrio segue retrógrado por seu signo. Suas habilidades práticas e de articulação interpessoal em favor da gestão do dia a dia podem ficar em evidência agora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Os contratempos podem oportunizar oportunidades de autoaprimoramento com Mercúrio retrógrado no setor de crise. Nesta fase, o lado acolhedor da sua personalidade tende a beneficiar a dinâmica interpessoal, especialmente no âmbito da vida cotidiana.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente se mostrar mais criteriosa na exposição social, já que Mercúrio segue em retrogradação pelo setor das amizades. É importante aprimorar as ideias no confronto com os contratempos neste momento, o que beneficia a gestão de processos e recursos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque rever periodicamente suas ambições, visto a retrogradação de Mercúrio no setor do trabalho. O momento astrológico pode evidenciar a importância da articulação interpessoal para fazer frente às demandas do cotidiano, que acabam exigindo produtividade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É necessário se permitir pausas para reflexão, pois Mercúrio retrograda na casa espiritual. Procure assumir uma postura proativa frente às responsabilidades nesta fase, o que ajuda você a deixar as demandas em dia e evitar contratempos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente rever com mais frequência suas estratégias, visto que Mercúrio segue retrógrado no setor íntimo. O céu da semana tende a evidenciar a importância de posturas empáticas e abertas a colaborações para conseguir enfrentar melhor as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Este momento astrológico tende a evidenciar uma gradual abertura emotiva em benefício de suas parcerias. Procure periodicamente revisar certas articulações e identificar o que precisa de ajuste, visto que Mercúrio retrograda na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Devido à retrogradação de Mercúrio no setor do cotidiano, é preciso fazer avaliações de forma mais frequente com o entorno, a fim de aperfeiçoar as ações. O momento pode motivar a atuação em parceria na gestão dos processos de trabalho e de posturas éticas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque ser mais seletiva na exposição pública da sua imagem, já que Mercúrio segue retrógrado na casa social. O momento tende a indicar a necessidade de cultivar hábitos saudáveis e posturas éticas para aperfeiçoar a qualidade das rotinas e do trato humano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure conversar com o entorno imediato para afinar os interesses, visto que Mercúrio retrograda na área familiar. O momento tende a favorecer um gradual movimento de introspecção em prol do autoconhecimento, o que beneficia os relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Convém ser ponderada ao expor suas opiniões, devido a Mercúrio retrógrado no setor comunicativo. Você tende a se mostrar mais sensível para as necessidades das pessoas, enquanto que favorece o engajamento coletivo em prol das demandas do dia a dia.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 23 de abril (23/04)

Tags