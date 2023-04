Horóscopo do dia (23/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 23 de abril (23/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 23 de abril (23/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure cultivar otimismo, sem deixar de lado os contratempos e ter cuidado com o excesso de fé em detrimento da razão. Lua e Vênus seguem no setor das ideias, podendo lhe deixar idealista e romântica em seu jeito de encarar os acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso estar aberta a ajudar o entorno, sem se prejudicar. Sua postura tende a se revestir de generosidade frente ao encontro Lua-Vênus na área material, o que ajuda com contatos mais amigáveis. Procure dar prioridade à economia e aos gestos conscientes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente nutrir apreço por si mesma. O encontro Lua-Vênus em seu signo tende a fazer você buscar situações aprazíveis e que contribuam com sua autoestima. É importante ter cuidado para não negligenciar tarefas que, apesar de maçantes, se mostram fundamentais ao dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque respeitar suas fragilidades e se permitir um descanso. Desafios de ordem emocional podem se fazer presentes neste momento, o que demanda autocuidado e capacidade de avaliar as situações de modo imparcial para não ser tendenciosa nas conclusões.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Convém fazer escolhas sensatas. O encontro Lua-Vênus na casa das amizades tende a lhe deixar emocionalmente acessível ao contato humano e aos prazeres sociais. Busque não exagerar na exposição pública e ter atenção com a vida privada e as necessidades íntimas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Como alertam Saturno e Netuno tensionados, tente evitar absorver os problemas do entorno imediato. O envolvimento nas demandas do dia a dia pode se mostrar aprazível, ao mesmo tempo em que você demonstra boa vontade para ajudar seus conviventes em suas tarefas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure não negligenciar as responsabilidades e os hábitos do dia a dia, necessários para manter sua qualidade de vida em dia. Neste momento, você pode buscar prazeres como alimento para a alma, já que Lua e Vênus seguem na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É fundamental manter quietude e dar valor à sua privacidade, evitando que suas experiências sejam expostas livremente, pois as tensões envolvendo Saturno e Netuno exigem critério. Prazeres podem ganhar corpo na vida privada de modo introspectivo ou em companhias seletas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Mais cuidado para não criar expectativas que as pessoas não possam cumprir. O encontro entre Lua e Vênus no setor dos relacionamentos tende a lhe fazer buscar correspondência emocional com as pessoas próximas, enquanto que você demonstra generosidade e afeto.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente não se deixar guiar apenas por seus desejos, pois a tensão envolvendo Saturno e Netuno aponta falhas de planejamento. A necessidade de conforto afetivo tende a se elevar frente ao encontro de Lua e Vênus no setor do cotidiano, o que lhe leva a investir em melhorias ambientais.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Convém fazer valer a sua criatividade. Lazeres culturais tendem a ser valorizados, com Lua e Vênus no setor dos prazeres e do social. Busque fazer escolhas condizentes com suas condições financeiras, como alertam Saturno e Netuno tensionados na área material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure não ficar ressentida se não encontrar correspondência no entorno, pois Saturno e Netuno tensionados em seu signo tendem a levar você a remoer decepções. Lua e Vênus seguem no setor familiar, podendo lhe fazer extrair conforto emocional na rotina doméstica e em lazeres seletos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

