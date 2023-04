Horóscopo do dia (22/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 22 de abril (22/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 22 de abril (22/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante conciliar abordagens criativas e convencionais. A Lua no setor comunicativo tende a deixar você mais versátil do ponto de vista do pensamento e da expressão das ideias, o que lhe ajuda a lidar com interlocutores exigentes e críticos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Saturno pode destacar conflitos com um entorno frio, o que pede negociações diplomáticas. Com a Lua na área material aproximando-se de Vênus, suas habilidades de gestão tendem a assumir contornos refinados, ajudando a elevar a qualidade do trabalho em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

No meio profissional, você tende a encontrar barreiras para se expressar, demandando uma postura discreta e observadora. Carisma e sensualidade podem se fazer presentes em sua postura com a Lua em seu signo, o que beneficia você no trato humano em geral.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Mais cuidado para não ficar remoendo as decepções, conforme alerta a tensão envolvendo Saturno. O recolhimento criativo tende a se revelar aliado ao bem-estar, o que lhe ajuda inclusive a se fortalecer perante os contratempos de ordem afetiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Aflora sua sensualidade, dando-lhe distinção no meio social, embora a tensão envolvendo Saturno demande critério na exposição pública. Sua postura pode se revestir de carisma e generosidade frente ao encontro Lua-Vênus no setor das amizades, o que lhe aproxima das pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure não se deixar frustrar por possíveis críticas do entorno imediato, que pode se mostrar frio frente à tensão lunar com Saturno. A originalidade das suas ideias tende a se aliar às suas competências na gestão dos processos de trabalho, o que gera resultados de qualidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O refinamento tende a elevar a qualidade das experiências, visto a harmonia lunar com Plutão. Mais atenção às responsabilidades do dia a dia. Lua e Vênus se aproximam no setor espiritual, podendo lhe fazer valorizar o lado aprazível da vida por meio de atividades culturais e no exercício vocacional.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque manter discrição, a fim de resguardar sua privacidade. Pensando nisso, é importante evitar se expor socialmente, inclusive nas redes online, como alerta Saturno tensionado à Lua. A jornada pode favorecer o recolhimento como forma de se fortalecer emocionalmente.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure compreender que as críticas têm a sua utilidade, como sinaliza a tensão lunar envolvendo Saturno. A cumplicidade tende a se fortalecer no círculo pessoal, o que gera apoio mútuo do ponto de vista afetivo e de conselhos para encarar os dilemas da vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso não deixar que o perfeccionismo prejudique o trato humano, dada a tensão com Saturno. O zelo com o cotidiano tende a se elevar, em que a Lua transita pelo setor das rotinas, ajudando a dar um toque acolhedor e refinado aos ambientes que fazem parte do seu dia a dia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente ser mais cautelosa e disciplinada nos gastos financeiros, como alerta Saturno tensionado na casa material. Você tende a aproveitar melhor a vida com a Lua se aproximando de Vênus no setor de prazeres. Isso lhe rende momentos de grande satisfação e apreço por si mesma.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque evitar se sobrecarregar de preocupações e afazeres, conforme alerta a tensão com Saturno. Sua postura tende a ficar mais cuidadosa com as necessidades do lar, o que lhe faz direcionar seus talentos para aperfeiçoar as tarefas e para superar as dificuldades.

