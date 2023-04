Horóscopo do dia (21/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 21 de abril (21/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 21 de abril (21/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a retrogradação de Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mercúrio começa a retrogradar na área material, podendo oportunizar revisões no planejamento financeiro e em suas atitudes na gestão prática da vida. É preciso adotar movimentos ponderados, mesmo que as influências de Lua, Sol e Urano neste setor lhe façam tomar iniciativas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Lua, Sol e Urano em seu signo podem deixar você mais expressiva, por isso é fundamental analisar a imagem que deseja transmitir. A retrogradação de Mercúrio em seu signo tende a lhe fazer olhar para si mesma em busca de autoconhecimento, identificando falhas de percurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ter consciência de suas possibilidades e limitações antes de fazer mudanças. As dificuldades pedem introspecção, enquanto que oportunizam revisões sobre seus talentos e as estratégias adotadas para alcançá-las, pois Mercúrio retrograda no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Lua, Sol e Urano na área de amizades tendem a promover estímulos sociais. A retrogradação de Mercúrio nesse mesmo setor pode evidenciar a necessidade de refletir sobre sua postura nas relações e em suas redes para aperfeiçoar a qualidade das interações.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Os projetos profissionais podem pedir reexame e os processos de gestão, visto que Mercúrio retrograda na área do trabalho. A influência de Lua, Sol e Urano tende a lhe motivar a abraçar novos desafios, avaliar com cautela suas possibilidades e estabelecer critérios.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A retrogradação de Mercúrio na área espiritual tende a destacar a importância de aprofundar suas reflexões sobre suas experiências. Tente rever ideias e padrões de comportamento e se aperfeiçoar como ser humano. Procure respeitar as pausas necessárias, mesmo que você queira expandir seus interesses.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Mesmo que as influências de Lua, Sol e Urano possam lhe estimular a vivenciar prazeres na vida privada, busque fazer pausas. Você tende a ser convidado para reavaliar sua vida e suas ambições, libertando-se de condicionamentos e aprimorando sua capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure investir em intercâmbios e trocas, percebendo a necessidade de cultivar a observação e a escuta. As relações tendem a ficar em exame com Mercúrio retrógrado, o que lhe ajuda a entender melhor a dinâmica desses vínculos e a aperfeiçoar sua postura no trato humano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque não negligenciar a importância de rever processos, mesmo que as influências de Lua, Sol e Urano nesse setor lhe façam dinamizar o dia a dia. As rotinas tendem a pedir revisão com Mercúrio retrogradando no setor do cotidiano, a fim de fazer um balanço dos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A passagem de Lua, Sol e Urano por essa área tende a lhe motivar a se expressar e se divertir. Procure moderar o tom e o conteúdo ao interagir com o entorno. Uma postura socialmente prudente tende a ser recomendada, a fim de reduzir conflitos ideológicos e melhorar sua postura no trato humano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Lua, Sol e Urano no mesmo setor podem motivar você a renovar sua casa, não perdendo a oportunidade de rever conceitos. As questões familiares tendem a ficar no centro de suas reflexões com Mercúrio retrógrado, o que ajuda a apurar o entendimento dos obstáculos e definir metas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A sede de conhecimento tende a ser grande, mas tente evitar pressa. Como a mente busca estímulos frente às influências Lua, Sol e Urano no setor das ideias, procure observar a importância de rever seus interesses e assumir critérios que lhe ajudem a resolver problemas de comunicação.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 20 de abril (20/04)

Tags