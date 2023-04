Horóscopo do dia (20/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 20 de abril (20/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 20 de abril (20/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro do Sol e da Lua Nova.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua Nova pode nutrir suas ambições, embora Plutão tensionado contraindique radicalismos. A entrada do Sol na área material tende a lhe motivar a buscar prosperidade em sua vida, o que ilumina oportunidades de aperfeiçoamento das suas habilidades de gestão e de investimentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso se conectar com suas vocações para evoluir em sua área de atuação profissional, visto que a Lua Nova também está em seu signo, embora Plutão tensionado aponte contratempos. Seu signo recebe o trânsito do Sol, podendo fortalecer a autoestima e a postura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A Lua Nova tende a lhe motivar a se abrir às possibilidades de mudança, mesmo que decepções apontadas na tensão com Plutão prejudiquem a autoconfiança. O Sol pode destacar a importância de confrontar seus pontos fracos e fortalecer sua postura para lidar com as dificuldades da vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure ter bom senso ao expor sua intimidade, devido à tensão com Plutão. O Sol e a Lua Nova adentram o setor de amizades, o que lhe faz vibrar emocionalmente na direção de experiências coletivas. Isso ajuda com o resgate de laços fraternos e com intercâmbios intelectualmente interessantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Com o encontro da Lua com Mercúrio e Urano, suas ambições podem se elevar, não deixando que dificultem o trato interpessoal. A busca por realização profissional tende a ganhar corpo com Sol e Lua Nova na casa do trabalho, o que lhe deixa mais aberta perante as demandas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente não ignorar as tarefas de rotina, devido a Plutão tensionado. Os horizontes pessoais tendem a se expandir, o que lhe faz dar valor às experiências que promovam conhecimento e deem sentido à sua existência, visto que a Lua encontra Mercúrio e Urano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Devido à tensão com Plutão, busque se abrir ao diálogo, mas é preciso moderar as opiniões críticas. A vida privada adentra uma fase prazerosa com o Sol e a Lua Nova no setor íntimo, podendo favorecer ações que ajudem você a limpar sua vida e fortalecer a cumplicidade com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Neste momento, sua postura conciliadora pode ajudar a aliviar os desafios familiares sugeridos pela tensão com Plutão. Você tende a se mostrar mais acessível no trato humano frente à passagem do Sol e da Lua Nova no setor de relacionamentos, o que contribui com o intercâmbio de ideias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure buscar resultados de qualidade elevada, sem ser tão exigente com seus pares, devido à tensão com Plutão. O cotidiano tende a se mostrar fonte de bem-estar frente à passagem do Sol e da Lua Nova no setor das rotinas, o que lhe motiva a melhorar sua capacidade de gestão com toques inovadores.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante usar a criatividade para suprir a limitação material sugerida na tensão envolvendo Plutão. O Sol e a Lua Nova adentram a área dos prazeres, podendo promover uma abertura emotiva que favorece o trato social, já que a Lua também encontra Mercúrio e Urano nesse percurso.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque evitar centralizar os problemas em torno de si, como alerta Plutão tensionado. O ambiente doméstico pode florescer frente ao encontro do Sol e da Lua Nova na área familiar, o que lhe proporciona conforto emotivo, motiva sua criatividade e lhe deixa mais aberta ao diálogo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Devido a Plutão tensionado, é necessário ser discreta sobre os desafios pessoais. O Sol e a Lua Nova, transitando no setor das ideias e da comunicação, pode lhe deixar mais aberta ao intercâmbio de ideias. Isso ajuda com a aquisição de novos conhecimentos e o aprimoramento de seus talentos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 19 de abril (19/04)

Tags