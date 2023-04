Horóscopo do dia (19/04): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 19 de abril (19/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 19 de abril (19/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Sua capacidade de liderança tende a se elevar, mas a tensão com Marte demanda diplomacia. A Lua Nova em seu signo pode marcar um momento de abertura emocional que lhe faça externar seus talentos e encarar a vida como um mundo de oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Devido à tensão Lua-Marte, procure ser estratégica e evitar agir no calor do momento. Os contratempos podem oferecer oportunidades de mudança ao lhe tirarem da zona de conforto. Busque encarar as situações com um olhar mais amplo e voltado à mudança.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso ter prudência nos gastos, analisando constantemente os riscos. A passagem da Lua Nova na área de amizades tende a lhe fazer renovar os vínculos e a se abrir à possibilidade de expandir sua rede social, dada a abertura emotiva promovida pelo encontro desse astro com Júpiter e o Sol.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A percepção mais apurada dos fatos tende a lhe levar a fazer mudanças importantes, embora Marte alerte contra o imediatismo e a competitividade. Sua trajetória é marcada pela busca por oportunidades de expansão profissional, com a Lua Nova no setor do trabalho em equilíbrio a Júpiter e ao Sol.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Que tal evitar correr riscos? A Lua Nova segue pela área espiritual, podendo ampliar seus horizontes e lhe deixar confiante para encarar as oportunidades. Suas ideias tendem a assumir novos contornos, o que favorece suas vocações, embora Marte tensionado à Lua demanda cautela.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mais cuidado com o impacto de suas ações no entorno imediato, devido à tensão Lua-Marte. A vida privada tende a passar por um momento de mudança que lhe deixa segura para promover mudanças e seguir caminhos que valorizem seu potencial como ser humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure se proteger de contatos abusivos no meio profissional, devido à tensão Lua-Marte. Seu olhar perante as pessoas tende a se renovar nesse momento, o que permite você a dar valor à talentos diversos e vislumbrar possibilidades mais melhores de articulação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão entre Lua e Marte, é preciso evitar pular etapas na tentativa de obter resultados. Sua percepção dos processos e recursos que permeiam suas rotinas tende a se ampliar com a Lua Nova no setor do cotidiano, permitindo-lhe otimizar sua capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente evitar gastos sem planejamento, como alerta Marte tensionado. Seu carisma tende a se elevar com a Lua Nova na área social, o que lhe ajuda a interagir de modo prazeroso com suas redes e aproveitar as oportunidades de expansão advindas desse contexto.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque evitar forçar a barra, respeitando o espaço alheio, dada a tensão com Marte. A Lua Nova na área familiar tende a motivar você a mudar a rotina doméstica e a implantar melhorias ambientais. Com isso, você faz uso de suas habilidades criativas e motiva a participação do entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante conciliar possíveis divergências de opinião com o entorno imediato. O pensamento pode ganhar amplitude com a Lua Nova no setor das ideias e da comunicação, o que lhe motiva a dar uma dimensão mais ampla aos seus projetos e ao seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Você tende a ficar mais generosa, pedindo cautela para evitar gastos acima do limite, visto a tensão Lua-Marte. Sua percepção dos recursos pode se ampliar com a Lua Nova na área material, o que lhe ajuda a diversificar os usos e versatilizar seu desempenho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

