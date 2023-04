Horóscopo do dia (17/04): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 17 de abril (17/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 17 de abril (17/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio retrógrado.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O Sol tende a iluminar oportunidades de investimentos ao ingressar na área material, em equilíbrio com a Lua Nova. Contudo, Mercúrio retrógrado demanda revisões detalhadas e constantes. Este momento pode evidenciar um aflorar de ideias por conta do processo de transformação pessoal.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Eleva-se sua autoconfiança com a entrada do Sol em seu signo, em equilíbrio com a Lua Nova, mas Mercúrio retrógrado pode apontar a necessidade da autoanálise para definir metas realistas. Seu lado prestativo tende a ficar em evidência, gerando engajamento solidário.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A autocrítica pode ficar mais detalhada frente à entrada do Sol na área de crise, em equilíbrio com a Lua Nova, além da retrogradação de Mercúrio. O momento tende a dar ênfase aos seus talentos, o que lhe motiva a se aprimorar em sua área de atuação e se engajar em parceria.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seu engajamento no círculo social tende a se elevar, embora Mercúrio retrógrado demande bom senso. Você tende a encarar suas fragilidades em um processo de fortalecimento individual e de seus talentos, já que a Lua transita no segmento espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O Sol no setor profissional pode lhe dar disposição para o trabalho. Contudo, Mercúrio retrógrado pede que você revise as metas. É possível que haja um processo de limpeza interior que nutre a autoconfiança e lhe desperta valores elevados, considerando a Lua no segmento íntimo-amizades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

O Sol tende a iluminar os horizontes existenciais ao ingressar na área espiritual, mas Mercúrio retrógrado coloca em xeque seus valores e parte de suas ideias. É importante aprimorar o trato humano e os acordos em curso, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso cultivar hábitos saudáveis e valores éticos, além de renovar o olhar para as parcerias, já que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual. O Sol tende a iluminar os obstáculos ao ingressar no setor íntimo, enquanto Mercúrio retrógrado promove revisões.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Momento de aperfeiçoamento interpessoal em prol da qualidade da vida privada. O Sol adentra a casa dos relacionamentos juntamente com a Lua Nova, o que pode iluminar possibilidades de parceria. Contudo, Mercúrio retrógrado tende a reclamar senso crítico no processo decisório.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Sua vitalidade tende a se fortalecer com a entrada do Sol junto à Lua Nova no setor do cotidiano, embora Mercúrio retrógrado demande uma revisão de hábitos. A dinâmica interpessoal se mostra um fator a ser aprimorado na vivência do dia a dia e no âmbito comunitário.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Lazeres em grupo podem ser estimulados pela entrada do Sol e da Lua Nova na casa social, mas Mercúrio retrógrado coloca suas redes em revisão. O momento tende a promover uma abertura emocional em benefício do trato humano, considerando a Lua no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O Sol adentra a área doméstica junto à Lua Nova, podendo lhe motivar a investir em melhorias no lar, enquanto Mercúrio retrógrado favorece revisões na gestão da rotina. Você tende a aprimorar suas habilidades práticas e articular iniciativas com o entorno imediato para otimizar recursos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O Sol e a Lua Nova no setor comunicativo tendem a lhe deixar mais expressiva. Contudo, Mercúrio retrógrado pode colocar em xeque suas ideias. Momento favorável para reestruturar o dia a dia, favorecendo a dinâmica familiar e a gestão dos recursos aplicados ao lar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

