Horóscopo do dia (16/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 16 de abril (16/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 16 de abril (16/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Lua e Saturno seguem na área de crise, o que pode evidenciar a importância de extrair aprendizado dos obstáculos. Tente não ter pressa em solucionar os problemas, atuando com movimentos moderados. Nesta fase, é preciso cultivar um perfil emocionalmente reservado.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure não misturar dinheiro e amizades. Você pode ficar socialmente criteriosa frente ao encontro Lua-Saturno na área de amizades, optando por vínculos maduros e de confiança. O apoio mútuo tende a se fortalecer, mas é preciso ter cautela para não envolver suas finanças.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Decepções ligadas à sua carreira tendem a aflorar com Vênus em tensão, não deixando que prejudique a autoestima. Seu senso de responsabilidade tende a se elevar com Lua e Saturno na casa do trabalho, o que lhe faz agir pontualmente em prol das demandas do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Os desafios emotivos tendem a se mostrar complicados, o que pede maiores reflexões. O amadurecimento devido às recentes experiências pode ajudar com uma tomada de postura empenhada e prática, pois Lua e Saturno seguem conjuntos no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A introspecção lhe ajuda em suas reflexões e no processo de autoconhecimento. Reduzir os movimentos e a exposição social se mostra ideal, buscando economizar energias e zelar por recolhimento emotivo, pois Lua e Saturno seguem no setor íntimo, harmonizados a Marte e tensionados a Vênus.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure adotar uma postura emocionalmente discreta. Lua e Saturno seguem juntos no setor de relacionamentos, podendo lhe fazer amadurecer os interesses nas parcerias e a buscar coesão nas ações articuladas em grupo, visto que os referidos astros se harmonizam a Marte.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso zelar por bem-estar pessoal. Seu comprometimento com as responsabilidades do dia a dia tende a se elevar frente ao encontro Lua-Saturno no setor das rotinas, dando eficiência às ações, visto a harmonia dessa dupla com Marte. Busque não negligenciar suas necessidades emocionais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Mais cuidado para que a reserva emocional não lhe faça reprimir o usufruto afetivo, conforme alerta a tensão com Vênus. O encontro Lua-Saturno na área social persiste, o que pode lhe despertar uma postura mais seletiva e faz você agir seguindo critérios amadurecidos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure não permitir que o rigor excessivo prejudique seus vínculos afetivos, conforme alerta Vênus sob tensão. Critério e disciplina tendem a marcar sua postura na gestão da vida doméstica, o que ajuda no funcionamento do dia a dia e no cumprimento de prazos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Eleva-se a qualidade da informação, o que ajuda com ações pontuais. Procure não deixar que a frieza emocional prejudique os vínculos afetivos, como alerta a tensão com Vênus. Lua e Saturno juntos no setor comunicativo podem levar ao amadurecimento de ideias e a interações racionais.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente não deixar que o senso de economia apurado gere a avareza, visto Vênus tensionada. Sua relação com o dinheiro pode assumir contornos conservadores frente ao encontro Lua-Saturno na área material, o que ajuda com o planejamento das finanças e ações eficientes na gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A postura mais centrada e segura de si pode despertar respeito e admiração. Contudo, isso acaba criando barreiras emocionais com o entorno imediato. Busque adotar um apurado senso de responsabilidade para que se faça escolhas racionais, visto o encontro Lua-Saturno em seu signo.

