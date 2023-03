Horóscopo do dia (29/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 29 de março (29/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 29 de março (29/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente transformando o Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure se mostrar mais colaborativa e solidária, sem se sobrecarregar em prejuízo de seu bem-estar. A Lua Crescente segue pela área familiar, podendo demandar maior empenho à administração do lar e às necessidades do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tenha cuidado para não atropelar processos e valorize as ações em parceria. O fluxo de informação ganha intensidade com a Lua Crescente na casa das ideias, deixando você mais reativa para dar conta das demandas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Neste momento, é importante ser solidária e somar esforços. Sua postura tende a ganhar praticidade com a Lua Crescente na área material, o que favorece a gestão de demandas diversas e a otimização de recursos. Contudo, a impaciência pode atrapalhar o trato humano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É fundamental definir prioridades. Com a Lua Crescente em seu signo, a intensa busca por realização pessoal tende a levar você a externar o melhor e o pior de si. Sendo assim, tente refletir sobre até que ponto você está disposta a ir para conseguir o que deseja.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure evitar com as especulações e buscar equilíbrio interior, conforme indica a harmonia com Netuno. Dilemas existenciais tendem a tomar corpo com a Lua Crescente na área de crise. Isso pode colocar em xeque alguns conceitos e o próprio rumo da sua vida.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar se sacrificar a ponto de prejudicar seu bem-estar. Você tende a ficar mais sensível às necessidades das pessoas queridas com a Lua Crescente na casa das amizades, o que lhe faz ficar a serviço delas, visto que o momento astrológico acaba aflorando seu lado solidário.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Com a Lua Crescente no setor do trabalho, o exercício vocacional pode tomar corpo, o que gera satisfação pessoal. Entretanto, procure aprender a lidar com um entorno imediato mais crítico e intolerante. Além disso, tente não se deixar abalar pela falta de apoio.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente conciliar seus objetivos com as demandas do dia a dia que se impõem. Sua percepção da vida tende a se ampliar com a Lua Crescente na área espiritual. Isso pode motivar você a seguir seus talentos e buscar realização pessoal.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure buscar quietude, visto que a tensão lunar com Sol, Júpiter e Mercúrio contraindica exposição social. A Lua Crescente no setor íntimo tende a sugerir um momento de identificação com suas raízes que lhe faz olhar para dentro de si mesma e rever seu objetivo de vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante evitar tentar conciliar perfis contrastantes entre si, pois a tensão lunar com Sol, Júpiter e Mercúrio sugere conflitos. As relações podem ganhar maior importância, com a Lua Crescente na casa de relacionamentos, o que gera ações solidárias e fruição emotiva.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque ser mais cuidadosa na comunicação. O envolvimento criativo com as tarefas de rotina tende a ganhar corpo, o que permite que você eleve a qualidade da sua vida em casa e no trabalho, já que a Lua Crescente no setor do cotidiano se harmoniza a Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Devido à tensão com Sol, Júpiter e Mercúrio, é importante ser criteriosa nos gastos financeiros. Você tende a viver momentos de grande prazer durante esta fase, especialmente relacionados com o exercício de suas vocações.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

