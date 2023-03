Horóscopo do dia (28/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 28 de março (28/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 28 de março (28/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre a Lua Crescente e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Movimentos estrategicamente calculados tendem a ajudar na gestão dos contratempos e a evitar sobrecarga. Seu envolvimento nas questões domésticas pode se elevar em prol da produtividade no dia a dia, visto que a Lua Crescente encontra Marte no setor familiar.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É possível que as parcerias se mostrem mais motivadas. Entretanto, a impulsividade tende a gerar conflitos em momentos complicados. O pensamento pode ganhar velocidade, além de movimentar sua forma de se comunicar, com a Lua Crescente e Marte no setor das ideias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O senso crítico pode deixar o momento melhor, mas as relações demandam diplomacia. Proatividade e praticidade tendem a movimentar suas ações com o encontro entre a Lua Crescente e Marte na casa material, o que lhe faz atender às demandas de forma rápida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso evitar agir por impulso, cercando-se de conhecimento e de medidas estratégicas. Sua postura tende a ficar determinada e corajosa com o encontro entre a Lua Crescente e Marte em seu signo, o que leva você a atuar em prol das suas vontades e metas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque analisar as dificuldades de forma racional. Os contratempos podem ser vivenciados com mais intensidade com a Lua Crescente junto a Marte no setor de crise, o que demanda medidas que ajudem você a neutralizar o estresse e o drama.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente dar valor à articulação de ideias com pessoas experientes. Seu lado fraterno e colaborativo pode emergir frente ao encontro da Lua Crescente com Marte no setor das amizades, o que gera reciprocidade. Contudo, o Sol tensionado exige discrição para preservar sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure ser ética e cautelosa em situações competitivas. Sua atuação profissional tende a se revestir de garra e senso estratégico frente ao encontro da Lua Crescente com Marte no setor do trabalho, o que ajuda a deixar você na dianteira das situações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão com o Sol, o desejo de expansão pode aflorar, mas é preciso não deixar de cuidar do cotidiano e das demandas. Suas convicções e sua fé na vida e em si mesma tendem a se fortalecer, visto o encontro da Lua Crescente com Marte na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Nesta fase, tente se acalmar e resgatar seu equilíbrio interior. Fortes inquietações tendem a aflorar com a Lua Crescente junto a Marte no setor íntimo, assim como desejos. Entretanto, procure evitar que seus instintos dominem você a ponto de cometer equívocos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É fundamental conciliar diplomaticamente os interesses. Demandas interpessoais tendem a ganhar corpo com o encontro entre a Lua Crescente e Marte no setor dos relacionamentos, o que promove união, mas também conflitos, a depender do nível de complexidade das situações.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente definir prioridades e se organizar neste momento. Seu envolvimento nas demandas cotidianas tendem a se intensificar frente ao encontro entre a Lua Crescente e Marte no setor das rotinas, o que demanda capacidade de gestão e medidas anti-estresse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure ser mais seletiva. As experiências aprazíveis tendem a se intensificar frente ao encontro da Lua Crescente com Marte na casa social, assim como podem ganhar corpo as interações com grupos. Isso demanda critério para evitar gasto de energia e financeiro.

