Horóscopo do dia (22/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 22 de março (22/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 22 de março (22/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante ter autocontrole diante dos contratempos, a fim de não se precipitar, visto a tensão entre Lua e Plutão. Pensamento rápido e postura dinâmica tendem a guiar você durante este momento, o que favorece o cumprimento de prazos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque não dar espaço ao pessimismo. A Lua segue com Mercúrio e Júpiter no setor de crise, podendo elevar sua percepção dos obstáculos e das oportunidades para superá-los. É preciso não se deixar limitar pelas frustrações, adaptando-se ao momento, como alerta a tensão Lua-Plutão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Conforme alerta a tensão entre Lua e Plutão, procure se manter reservada sobre projetos pessoais. Ideais articuladas na coletividade tendem a ganhar corpo neste momento, o que contribui com um usufruto mais eficaz das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente manter a diplomacia e disposta a conciliar os interesses nas parcerias, já que Lua e Plutão entram em tensão. Ideias dinâmicas podem ganhar corpo, otimizando os processos na gestão do dia a dia e fazendo você criar oportunidades de crescimento profissional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O pensamento dinâmico e inovador pode guiar suas ações nessa fase, com a Lua, Mercúrio e Júpiter no setor espiritual. Contudo, procure saber lidar com imprevistos que limitam suas possibilidades, o que exige capacidade estratégica para enfrentar possíveis contratempos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Devido à tensão Lua-Plutão, busque assumir uma postura discreta para minimizar intromissões externas. Sua percepção crítica dos problemas tende a ficar mais apurada, favorecendo uma tomada de posição para superar limitações interiores e dar a volta por cima.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante tomar cuidado com o tom crítico ao lidar com obstáculos, sobretudo no âmbito familiar, visto a tensão Lua-Plutão. As relações tendem a se favorecer de temas de interesse comum, dando corpo a um engajamento intelectual relevante.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente moderar o tom ao expressar críticas para as pessoas do entorno, como alerta a tensão Lua-Plutão. Neste momento, ideias corajosas tendem a tomar corpo em prol da gestão do cotidiano, enquanto que sua postura fica mais dinâmica frente às tarefas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure ser disciplinada em suas finanças, já que o setor material pode ficar fragilizado frente à tensão Lua-Plutão. Sua postura tende a se mostrar mais disposta aos lazeres intelectuais, aos intercâmbios online e a tudo o que lhe dê energia mentalmente.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Como alerta a tensão Lua-Plutão, é fundamental ser exigente, evitando autoritarismo. Sua disposição tende a se elevar frente às demandas domésticas, ao mesmo tempo em que afloram ideias que lhe ajudam a aperfeiçoar o fluxo dos processos que permeiam seu dia a dia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A tensão Lua-Plutão pode pedir diplomacia ao lidar com temas que deixem o entorno na defensiva. Sua capacidade de comunicação tende a se elevar, o que lhe ajuda a ampliar o espaço de debate frente aos assuntos importantes e criar formas para desenvolver novas ideias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque ser diplomática ao lidar com conflitos, como alerta a tensão entre Lua e Plutão. Eleva-se sua percepção sobre os aspectos práticos da vida com a Lua, Mercúrio e Júpiter na área material. Isso ajuda na otimização de recursos e com oportunidades de investimento financeiro.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 21 de março (21/03)

Tags