Horóscopo do dia (21/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 21 de março (21/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 21 de março (21/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque ter foco e concentração. A Lua Nova encontra o Sol em seu signo, além de Mercúrio, podendo renovar suas metas e sua fé em si mesma. O momento tende a potencializar suas habilidades, enquanto que favorece o direcionamento de suas energias para o que você precisa.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso direcionar suas atenções para o que importa e evitar a perda de energia. Os problemas pode prejudicar seu bem-estar físico, mental e emotivo. Contudo, procure favorecer o processo de transformação, já que a Lua Nova encontra Sol e Mercúrio na área de crise.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Seu lado jovial e fraterno aflora, favorecendo suas alianças e motivando maior união. O encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio na área de amizades tende a sugerir uma fase de renovação dos interesses com o círculo social, o que favorece ações conjuntas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente organizar um plano de ação para que suas ideias tenham direcionamento e não se percam. Sua percepção das oportunidades profissionais tendem a se ampliar frente ao encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio na casa do trabalho, o que fortalece seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure planejar e manter o foco. Os horizontes pessoais tendem a se ampliar frente ao encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio no setor espiritual, renovando sua fé na vida e impulsionando você a seguir caminhos que condizem melhor com seus ideais.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Que tal ter mais foco? A Lua na fase nova encontra Sol e Mercúrio tende a promover transformação interior e lhe fortalece perante as oportunidades. É importante dar atenção às questões patrimoniais, buscando alinhar o cenário atual com um plano de metas e ações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque se mostrar aberta ao diálogo, a trocar ideias e a fazer acordos. As relações tendem a passar por um momento de renovação do ponto de vista dos interesses em comum e dos vínculos afetivos, visto que a Lua Nova, o Sol e Mercúrio articulam suas energias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É possível direcionar o foco para organizar as demandas, conciliando-as com atitudes saudáveis. A passagem conjunta da Lua Nova, do Sol e de Mercúrio pelo setor do cotidiano tende a motivar uma mudança nas rotinas a partir de um olhar mais atento sobre as necessidades do dia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque aproveitar esse momento de descontração para aproximar as pessoas. Nesta fase, sua personalidade pode se mostrar mais simpática e socialmente articulada frente ao encontro entre a Lua Nova, o Sol e Mercúrio no setor dos prazeres, o que deixa a jornada melhor.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Os vínculos tendem a se renovar devido à fruição de ideias. Amplia-se a sua percepção das necessidades familiares frente ao encontro entre a Lua Nova, o Sol e Mercúrio no setor doméstico, o que ajuda a fazer mudanças que melhorem o dia a dia, deixando mais funcional.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É necessário ter uma linha de pensamento bem direcionada para evitar distrações. A mente pode se ampliar frente ao encontro entre a Lua Nova, o Sol e Mercúrio no setor comunicativo, o que leva à renovação de ideias que estão em estado inicial e favorece intercâmbios.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Suas habilidades manuais podem se revelar importantes, dando versatilidade às ações em curso e às soluções frente aos obstáculos. Neste momento astrológico, sua postura tende a ganhar dinamismo, o que ajuda você a colocar suas ideias em prática de maneira eficiente.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 20 de março (20/03)

Tags