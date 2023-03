Horóscopo do dia (20/03): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 20 de março (20/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 20 de março (20/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua Nova, Sol e Marte transitando entre os signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque renovar a fé em si mesma, já que a Lua Nova se aproxima. O ingresso do Sol em seu signo e de Marte na área familiar tendem a aflorar ânimo e proatividade na gestão do cotidiano, enquanto Plutão indo para a casa das amizades inaugura um momento de mudanças sociais profundas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Nesta fase, você pode passar por mudanças profissionais. O advento da Lua Nova e o ingresso do Sol na área de crise tendem a favorecer uma transformação interior em meio à superação de obstáculos. É preciso evitar reações exageradas, pois Marte segue para a casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Com Plutão no setor espiritual, seus valores e seu jeito de encarar o mundo podem passar por mudanças. Seu lado jovial, colaborativo e prático fica em destaque com a Lua Nova e o Sol na área de amizades e Marte seguindo para a casa material, o que movimenta as ações coletivas e o dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A tendência é que você passe por profundas transformações agora, gerando autoaprimoramento constante. Suas ambições podem se renovar e lhe deixar mais ativa na defesa dos seus objetivos, considerando a Lua Nova e o Sol na casa profissional e Marte ingressando em seu signo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Pode haver um processo de transformação interpessoal. Este momento astrológico tende a promover uma ampliação das sensibilidades, enquanto lhe aflora resiliência frente aos contratempos, visto a Lua Nova e o Sol na área espiritual e o ingresso de Marte no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Plutão segue para a área do cotidiano, podendo favorecer mudanças no dia. Um processo de renovação interior tende a ficar em evidência, o que lhe fortalece perante a vida e lhe faz se posicionar com segurança, considerando a Lua Nova e o Sol no setor íntimo e Marte no das amizades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente avaliar seus contatos fora do âmbito íntimo, pois Plutão segue para a casa social. A fase pode favorecer a articulação em prol de objetivos comuns, elevando a produtividade, já que a Lua Nova e o Sol transitam no setor dos relacionamentos e Marte no do trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure se preparar para lidar com mudanças significativas na vida doméstica com Plutão na área familiar. A Lua Nova e o Sol no setor do cotidiano tendem a lhe fazer dar valor aos hábitos saudáveis, enquanto que Marte na casa espiritual fortalece seus valores. Busque se mostrar combativa.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Suas ideias podem impactar de forma considerável no entorno imediato e nas suas parcerias. O momento tende a destacar seu lado carismático e empático com a Lua Nova e o Sol na casa dos prazeres. Contudo, Marte no setor íntimo demanda autocontrole e ações moderadas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, já que Plutão adentra a casa material. O círculo de confiança tende a ser fortalecido, enquanto que os vínculos e à união de esforços em prol de metas comuns se renovam, visto a Lua Nova e o Sol na área familiar e Marte na de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Os acontecimentos tendem a lhe fazer ter uma mudança de valores e de postura, pois Plutão adentra seu signo. Suas ideias e ações se dinamizam, o que ajuda com o funcionamento do dia a dia, visto a Lua Nova e o Sol no setor comunicativo, e Marte seguindo para a área do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure encarar os desafios como parte de sua evolução, já que Plutão adentra a área de crise. Sua versatilidade na gestão prática do dia e no trato humano pode se evidenciar, visto a Lua Nova e o Sol no setor material e Marte no social. Isso lhe ajuda a unir as pessoas em prol de metas comuns.

Personare

