Horóscopo do dia (19/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 19 de março (19/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 19 de março (19/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio transitando pelos signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mais cuidado com a impulsividade, pois como o raciocínio fica mais rápido, você tende a ficar vulnerável a tirar conclusões precipitadas. Sua postura pode ganhar racionalidade e objetividade com o ingresso de Mercúrio em seu signo, o que lhe ajuda a administrar sua vida.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure aperfeiçoar conhecimento frente aos temas prioritários. Sua capacidade de análise pode ser direcionada para entender os problemas e buscar soluções, pois Mercúrio ingressa no setor de crise. Cuidado para não focar em excesso nas especulações sobre os contratempos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Atenção às discussões recorrentes em suas redes acerca de temas polêmicos. A coletividade tende a se mostrar um forte estímulo intelectual para sua vida, considerando o ingresso de Mercúrio na casa das amizades. Isso faz com que se intensifique as conversas, os debates e a fruição cultural.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É necessário saber negociar, por isso busque se aperfeiçoar nesse sentido. O trabalho adentra uma fase mais intelectual com Mercúrio transitando pelo setor profissional, podendo lhe ajudar a aprimorar seu conhecimento. Tente se especializar em sua área de atuação e ter planejamento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A necessidade de aperfeiçoar conhecimento beneficia o envolvimento em estudos de complexidade intelectual, incluindo viagens e intercâmbios. Mercúrio ingressa no setor espiritual, podendo favorecer os processos reflexivos e o autoconhecimento, tendo como balizador seu sistema de valores e crenças.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque desenvolver a autocrítica e sua capacidade de observação, aperfeiçoando sua relação com as pessoas próximas. O recolhimento tende a se mostrar estratégico com Mercúrio transitando pelo setor íntimo. Tente analisar de forma profunda sua vida e as questões importantes que a cercam.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Mais cuidado para não focar em discussões infindáveis em momentos complicados. Com Mercúrio no setor de relacionamentos, você tende a se revelar mais analítica sobre o entorno e aberta a trocar conhecimento. Isso ajuda a dar coesão ao círculo de confiança e viabilizar acordos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Estudos podem ganhar corpo, integrando-se ao dia a dia. O planejamento das rotinas tende a ganhar foco frente à passagem de Mercúrio no setor do cotidiano, o que ajuda com processos melhor articulados, com uma relação mais objetiva com as pessoas próximas e com a qualidade de vida de forma geral.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Sua capacidade de argumentação tende a ajudar a elevar a qualidade das discussões. Contudo, é prudente evitar se envolver em polêmicas. Eleva-se sua desenvoltura intelectual no trato com a coletividade, visto o ingresso de Mercúrio no setor social, o que pode lhe levar a definir bons contatos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure articular ideias em prol de objetivos comuns e favorecer a fruição intelectual como parte da rotina. Seu engajamento nos assuntos domésticos tende a se elevar frente à passagem de Mercúrio pelo setor familiar, o que ajuda a melhorar a gestão do dia a dia e a interlocução com o entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Os processos racionais tendem a tomar corpo, o que lhe ajuda a aperfeiçoar a retórica e o quesito planejamento. Mercúrio ingressa no setor relacionado às ideias e à comunicação, podendo favorecer os estudos, os intercâmbios e a interlocução de modo geral, já que você fica mais atenta à qualidade da informação.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Os processos racionais tendem a fluir em favor da vida financeira e na gestão de recursos como um todo. Tente aproveitar!

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 18 de março (18/03)

Tags