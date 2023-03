Horóscopo do dia (15/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 15 de março (15/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 15 de março (15/03)). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter e Urano em tensão com a Lua.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Pode haver certos bloqueios nesta fase, mas a harmonia com Urano tende a sugerir bons resultados se conciliar tradição com inovação. A introspecção é sua aliada com a Lua Minguante na casa espiritual, o que ajuda você a analisar sobre os melhores caminhos a seguir.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Mesmo que as inseguranças continuem, busque se abrir ao novo, já que a Lua adentra a casa espiritual. A Lua Minguante no setor íntimo tende a destacar a necessidade de olhar para dentro de si mesma e fazer mudanças em sua vida, começando por sua postura frente aos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante dissolver as barreiras interpessoais, conforme sugerem Júpiter e Urano em tensão com a Lua. Nesta fase, a seletividade no trato humano tende a ser recomendada para dar foco às necessidades dos vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar valor às propostas inovadoras e se libertar de preconceitos, visto a tensão da Lua com Júpiter e Urano. O ajuste das rotinas tende a ser prioridade com a Lua Minguante no setor do cotidiano. Contudo, as parcerias podem demandar atenção.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure se dedicar à qualidade do cotidiano, buscando superar contratempos e dinamizar processos. A Lua Minguante na área social tende a continuar demandando critério na interação pública para preservar e não se esquecer dos seus interesses.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Com a vida em ordem, é importante se permitir usufruir de prazeres e interagir com amigos íntimos. Durante este momento astrológico, procure se manter mais recolhida e empenhada às questões domésticas, devido à presença da Lua Minguante no setor familiar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A mente pode pedir descanso com a Lua Minguante no setor das ideias, buscando aliviá-la da pressão da rotina e reordenar o pensamento. É preciso se dedicar a cuidar de questões pontuais relacionadas à vida íntima, já que a Lua logo adentra a área familiar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque aproveitar para aperfeiçoar seus conhecimentos de gestão e se articular com o entorno imediato em prol da rotina. Reduzir os gastos financeiros e de energia é importante durante essa Lua Minguante, priorizando um percurso sustentável e saudável.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante ser adaptável e disposta a práticas inovadoras no processo de gestão da sua vida. Procure ter autocuidado com a Lua Minguante em seu signo, preparando-se para as demandas práticas que se intensificam na passagem da Lua para o setor material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente elencar prioridades, buscando ter momentos de descontração para nutrir a mente com novas ideias. A Lua Minguante segue pelo setor de crise no início dessa jornada, o que pode demandar descanso e introspecção como uma forma de fortalecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure dar valor aos momentos de introspecção e conforto do lar. A Seletividade social tende a continuar sendo fundamental com a Lua Minguante na casa das amizades para se preservar de interferências externas em sua vida e cuidar pelo círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É importante prezar os vínculos que se nutrem de companheirismo, visto que a Lua adentra a área de amizades. É preciso adotar um ritmo moderado de trabalho devido a Lua Minguante na casa profissional, buscando atender demandas urgentes e se organizar.

Personare

