Horóscopo do dia (14/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 14 de março (14/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 14 de março (14/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Júpiter e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua Minguante na área espiritual tende a pedir posturas discretas. Por isso, busque evitar opiniões extremas sobre temas complicados para a coletividade. Prazeres introspectivos podem ser favorecidos pela harmonia lunar com Júpiter e Vênus, o que eleva a autoestima.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A quietude pode ser aliada ao bem-estar. Dada a tensão da Lua Minguante com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte, a jornada demanda critério na interação pessoal e prudência na gestão coletiva de recursos materiais para zelar por sua privacidade e estabilidade financeira.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque dar valor à quem te valoriza e ao companheirismo, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Vênus. As parcerias pedem ajustes com a Lua Minguante na casa dos relacionamentos e sob tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte. Por isso, tente preservar sua individualidade e seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seus talentos tendem a se mostrar um diferencial, dada a harmonia com Júpiter e Vênus. A Lua Minguante no setor do cotidiano pode favorecer uma redução do ritmo de vida para analisar resultados, identificar problemas e fazer ajustes, visto que ela está em tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O momento tende a sugerir que você busque aproveitar prazeres culturais. Discrição e privacidade são importantes com a Lua Minguante no setor social sob tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte. Busque dar atenção às prioridades e não desviar sua atenção desviada por interesses externos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante se mostrar emocionalmente acessível às pessoas mais íntimas, conforme pede a harmonia lunar com Júpiter e Vênus. Reduzir o ritmo de trabalho e se dedicar pontualmente às necessidades do lar tende a se revelar essencial nessa Lua Minguante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque demonstrar gentileza e versatilidade, já Júpiter e Vênus se harmonizam à Lua. É preciso priorizar descanso e cuidado ao emitir opiniões com a Lua Minguante no setor das ideias, sob tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte para evitar problemas de comunicação que interfiram no cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A gestão do cotidiano pode pedir criatividade, considerando a harmonia lunar com Júpiter e Vênus. Busque adotar uma postura cautelosa na vida financeira devido a Lua Minguante na área material tensionada a Mercúrio, Sol, Netuno e Marte, que exige diplomacia nas questões territoriais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente reservar momentos para o lazer, já que Júpiter e Vênus se harmonizam à Lua. A Lua Minguante em seu signo tende a favorecer uma revisão de prioridades, o que deve ser conduzido com discrição para evitar que suas relações sejam abaladas, como alerta a tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure valorizar os prazeres do lar, que se mostram acolhedor. A introspecção tende a se mostrar importante para conseguir entender os problemas. Tente manter a discrição ao se relacionar com o entorno, pois a Lua Minguante na área de crise entra em tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante valorizar quem compartilha afinidades culturais com você, pois Júpiter e Vênus se harmonizam com a Lua. A fase demanda critério na exposição social e nos gastos financeiros, já que a Lua Minguante no setor de amizades entra em tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque ser criativa e otimizar recursos materiais, visto a harmonia lunar com Júpiter e Vênus. A Lua Minguante na casa profissional pode pedir que você diminua o ritmo de trabalho para dar atenção a aspectos que exigem revisão e mudança, devido à tensão com Mercúrio, Sol, Netuno e Marte.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

