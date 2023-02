Horóscopo do dia (15/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente encarar os acontecimentos de forma objetiva, sem nutrir expectativas ou especulações. O encontro tenso da Lua com Marte, Vênus e Netuno pode destacar problemas para lidar com as questões da vida, aumentando consideravelmente os níveis de ansiedade.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso se abrir às negociações, evitando ficar na defensiva. A influência da Lua pela casa ligada à vida íntima e às questões patrimoniais encontra-se em tensão, o que pode indicar contratempos para conciliar sua privacidade com as demandas do entorno e conflitos de território.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque evitar criar expectativas acerca do entorno imediato ou alimentar ressentimentos. As decepções podem abalar as parcerias ao longo desse momento astrológico, em meio à dificuldade de conciliar os interesses e o ritmo de trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente se colocar como prioridade em sua lista de demandas. Mais cuidado com a sua vitalidade! A Lua passando pelo setor do cotidiano e da saúde tende a sugerir sobrecarga física e emotiva, exigindo que você reduza o ritmo de trabalho e tenha atenção ao seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure agir de forma seletiva e valorizar as experiências. Reduzir a exposição pública pode se mostrar favorável com a Lua passando pela área social e sob tensão com Marte, Vênus e Netuno. Isso porque tendem a ocorrer conflitos devido a competitividade e a vaidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno pode destacar a necessidade de conciliar as demandas domésticas e profissionais, considerando os aspectos humanos envolvidos, devido a tendência a atritos. Busque analisar o impacto de suas ações no entorno para não ter problemas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É preciso ser reservada sobre seus desafios e evitar opiniões que alimentem conflitos. A Lua na área comunicativa se encontra tensionada a Marte, Vênus e Netuno, o que faz com que os acontecimentos sejam vivenciados com alta carga emotiva e isso pode prejudicar a imagem pública.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente ser cautelosa, avaliando os riscos de situações que exigem investimento. É recomendável ter atenção à gestão financeira frente à tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno, pois o emocional instável tende a impulsionar os gastos financeiros e ainda lhe fazer assumir dívidas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure cultivar equilíbrio interior e autocontrole. A passagem da Lua por seu signo e sob tensão com Marte, Vênus e Netuno tende a lhe deixar no limite, de modo que os acontecimentos sejam interpretados erroneamente e isso provoca reações que afetem às relações e à imagem pública.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É fundamental respeitar suas fragilidades, em vez de cobrar de si soluções que você não tem. Conflitos interiores tendem a tomar corpo em meio ao enfrentamento dos obstáculos, o que prejudica a autoconfiança e o processo decisório.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque aprender a dizer não quando for preciso, em vez de se prejudicar para agradar o entorno, o que pede diplomacia. Prudência social é fundamental nesse momento de tensão lunar com Marte, Vênus e Netuno, a fim de preservar seus interesses, sua privacidade e suas finanças.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente evitar ficar na defensiva nesta fase, já que o ideal é desenvolver capacidade de gestão. Você pode ficar sob pressão das demandas profissionais e familiares com a Lua tensionada a Marte, Vênus e Netuno, pedindo capacidade de organização e equilíbrio emotivo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

