Horóscopo do dia (14/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 14 de fevereiro (14/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Júpiter harmonizados.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque abandonar as ilusões e aproveitar as ocasiões. Você tende a se abrir às oportunidades com Lua e Júpiter harmonizados entre a área espiritual e seu signo, mas Marte e Vênus tensionados à Lua podem apontar testes de resistência que afetem sua autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante ser disciplinada com relação aos gastos financeiros e de energia, tomando cuidado com os apelos sociais. Lua e Júpiter se harmonizam no circuito de crise, podendo ampliar sua percepção sobre os caminhos a serem trilhados, a fim de superar os problemas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure aprender a fazer escolhas que condizem com suas reais possibilidades. As parcerias podem abrir caminhos importantes em direção aos seus interesses imediatos, já que Lua e Júpiter se harmonizam entre o setor de relacionamentos e o de amizades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente não se deixar abalar por possíveis obstáculos, mas sim perseverar. Você tende a ser guiada por um forte senso de oportunidade no âmbito profissional com Lua e Júpiter harmonizados no circuito do trabalho e isso pode levar a conquistas importantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Que tal fazer escolhas sensatas? Você tende a se abrir às oportunidades de lazer nesse momento de harmonia Lua-Júpiter no eixo social-espiritual, o que valoriza atividades que lhe deixem leve e tranquila. Busque evitar se expor de modo exagerado, pois o momento exige discrição.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mais atenção com o excesso de controle em suas relações. Seu bem-estar pode estar associado ao recolhimento e ao usufruto de prazeres na vida privada, já que Lua e Júpiter se harmonizam entre os setores familiar e íntimo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure evitar se deixar levar por propostas sem refletir devidamente. A Lua se desloca para sua área comunicativa e se encontra com Júpiter, o que tende a deixar você mais desenvolta na exposição das ideias e disposta a articular iniciativas com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente não se deixar levar por seus impulsos ou pela vaidade. Você pode se abrir às oportunidades de fazer boas compras e de ganhar dinheiro com a Lua na área financeira em harmonia a Júpiter, buscando ficar na dianteira de investimentos que correspondem com suas ambições.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante conciliar seus interesses com os do entorno imediato e se revelar mais inclusiva. A busca por prazeres tende a se intensificar frente à harmonia Lua-Júpiter entre seu signo e o setor social, colocando-lhe no caminho de experiências aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque se abrir ao diálogo e aos acordos, evitando se impor. Sua autoconfiança pode se elevar na gestão dos desafios do dia a dia. Contudo, Marte e Vênus tensionados à Lua tendem a pedir flexibilidade para lidar com o entorno imediato, de modo a não entrar conflitos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Devido à tensão lunar com Marte e Vênus, procure não deixar a cautela de lado e busque fazer boas escolhas, sobretudo do ponto de vista financeiro. Afloram simpatia e adaptabilidade em favor do meio social, o que contribui com intercâmbios estimulantes.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente cultivar inteligência emotiva e aprender a negociar. Oportunidades de crescimento profissional se fazem presentes frente à harmonia Lua-Júpiter entre os setores do trabalho e material. Contudo, busque ter habilidade, a fim de lidar com conflitos de egos e territoriais.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

