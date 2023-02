Horóscopo do dia (13/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 13 de fevereiro (13/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 13 de fevereiro (13/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol trazendo mudanças para os signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As dificuldades tendem a ficar em evidência com o Sol ingressando na área de crise, o que permite você se posicionar de maneira consciente e pontual. Este momento astrológico pode destacar uma fase de transformação e renovação em suas relações.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O Sol adentra a área das amizades, por isso é recomendável se mostrar solidária. O céu da semana tende a sinalizar um momento de mudanças e renovação nas parcerias, contribuindo para dar coesão aos projetos em conjunto, além de dar-lhes impulso.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Com o Sol na casa do trabalho, suas habilidades profissionais tendem a ficar em evidência agora. Este momento astrológico pode promover um aflorar da sua autoconfiança, na medida em que você aperfeiçoa seu dia a dia e se estrutura como pessoa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seus valores tendem a se fortalecer com o Sol na casa espiritual. O momento astrológico tende a deixar você mais criteriosa no trato humano e empenhada a afinar o círculo de confiança, enquanto se concentra na vida privada e em suas ambições.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O Sol adentra o setor íntimo, por isso procure se abrir ao diálogo. Este momento tende a lhe fazer ter maior empenho aos aspectos humanos do seu cotidiano para conciliar os interesses individuais e coletivos e redescobrir afinidades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

As parcerias tendem a ficar em destaque com o Sol ingressando na casa dos relacionamentos. Este momento astrológico pode promover revisão de ideias que favorecem o funcionamento das rotinas, da convivência com o entorno imediato e do seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Sua vitalidade tende a se fortalecer junto à autoconfiança, visto que o Sol adentra a casa do cotidiano e da saúde. O céu da semana tende a lhe fazer se aperfeiçoar na gestão de recursos, fazendo-lhe investir de forma consciente no cotidiano e nas experiências aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure dar valor aos aspectos da vida que despertem em você jovialidade e alegria, já que o Sol adentra a casa dos prazeres. Este momento astrológico tende a estimular um processo de interiorização como uma forma de amadurecimento e renovação familiar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Com o Sol na casa familiar, sua postura tende a se revelar aconchegante e descontraída. O céu da semana tende a apontar um aflorar de ideias em face da superação de conceitos obsoletos e situações que não servem mais em sua vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Sua capacidade de diálogo tende a se revestir de carisma, visto que o Sol adentra a casa da comunicação. O momento tende a lhe fazer promover acordos nas parcerias, buscando ajustar questões territoriais e aperfeiçoar a gestão de processos e recursos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Este momento astrológico tende a sugerir um desabrochar de talentos a partir do aperfeiçoamento de suas habilidades profissionais e de gestão. Seu senso de investimento pode se ampliar com o ingresso do Sol na casa das finanças.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Com a entrada do Sol em seu signo, suas ambições podem se fortalecer, o que contribui com uma tomada de postura mais firme perante a vida. O momento tende a destacar a introversão como uma maneira de se chegar ao amadurecimento e à superação dos problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

