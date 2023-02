Horóscopo do dia (12/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Vênus e Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque controlar os gastos financeiros e atuar de forma prudente na exposição social. A harmonia lunar com Vênus e Netuno tende a despertar seu lado afetuoso e solidário. Contudo, cuidado para que a atenção com o entorno não prejudique o seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Conforme demanda a harmonia lunar com Vênus e Netuno, é importante resgatar a empatia. As responsabilidades podem prejudicar seu humor e bem-estar neste momento astrológico, além de atrapalhar a articulação em parceria.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure respeitar suas limitações e dar valor às ações conectadas aos seus talentos. O emocional pode se abalar com a tensão entre a Lua Minguante, o Sol e Urano no eixo cotidiano-espiritual-crise, minando sua atuação em diversas frentes, ficando abaixo do esperado.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso dedicar tempo aos prazeres que nutrem sua alma. A tensão envolvendo o Sol, a Lua Minguante e Urano entre o setor íntimo e o circuito social tende a indicar a necessidade de diminuir a exposição pública e prezar pela privacidade para cuidar da vida privada.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque resgatar a empatia e atuar de maneira tranquila e solidária, visto a harmonia lunar com Vênus e Netuno. Neste momento, o trato humano tende a ser afetado frente à dificuldade de conciliar necessidades emocionais e responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente dar mais valor ao apoio e ao afeto das pessoas queridas, pois a Lua se harmoniza a Vênus e Netuno. É essencial zelar pelo bem-estar cotidiano com o Sol no setor das rotinas para reduzir as especulações sobre os problemas e alcançar a paz de espírito.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure valorizar os prazeres íntimos, visto a harmonia lunar com Vênus e Netuno. O Sol na área social pode destacar o lado enérgico da sua personalidade, enquanto que estimula o usufruto do lazer. Contudo, é preciso ter cautela nos gastos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A vida familiar tende a pedir ajustes para atender às demandas, conciliar o trato humano e evitar conflitos, devido a tensão entre o Sol no setor doméstico, a Lua em seu signo e Urano na casa dos relacionamentos. Por isso, nesse processo busque resgatar prazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Conforme pede a harmonia lunar com Vênus e Netuno, procure se mostrar acolhedora no trato humano. Sua percepção dos obstáculos tende a se ampliar, o que demanda maior objetividade, em vez de perder tempo com suposições.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque avaliar a importância das ofertas sociais antes de aceitá-las, mesmo que ações culturais se revelem convidativas. Sol, Urano e a Lua Minguante tensionados no eixo material-social podem pedir para ter cautela com os gastos e seletiva na exposição pública.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A criatividade tende a se revelar aliada com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno. Neste momento, é fundamental reduzir o ritmo e zelar por seu bem-estar. Busque definir prioridades e evitar fadiga e estresse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure valorizar prazeres mais serenos, que tendem a ganhar corpo frente à harmonia lunar com Vênus e Netuno. Adotar uma postura emocionalmente discreta pode se revelar importante, buscando preservar sua intimidade.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

