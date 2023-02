Horóscopo do dia (11/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio interferindo no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure ser discreta sobre temas complicados e busque restringir questões pessoais ao círculo de confiança. A entrada de Mercúrio na casa das amizades tende a despertar seu lado jovial e fraterno. Além disso, é possível que estimule o intercâmbio de ideias na esfera social.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente ouvir mais o entorno imediato e se mostrar conciliadora no trato humano. Mercúrio na casa profissional pode fazer com que você adote abordagens mais racionais e objetivas em seus projetos e ainda passa a valorizar atividades de cunho analítico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante acordar seus interesses com as pessoas próximas. Com a passagem de Mercúrio para a casa espiritual, os processos reflexivos tendem a se intensificar e isso contribui com seu amadurecimento e o estabelecimento de objetivos para sua vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque ser conciliadora frente a possíveis conflitos com o entorno imediato. O ingresso de Mercúrio no setor íntimo tende a favorecer a introspecção e a análise apurada dos aspectos estruturais da sua vida, seja do ponto de vista material ou emocional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso ser diplomática ao lidar com conflitos familiares, já que a Lua seguindo para a área doméstica entra em tensão com Mercúrio. A tendência é que você tenha uma postura racional nas relações, além de se perceber mais consciente do que as suas parcerias precisam agora.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure adotar uma postura facilitadora com as pessoas próximas. Mercúrio no setor do cotidiano tende a favorecer revisões acerca do dia a dia e um bom planejamento das necessidades, dando funcionalidade aos processos e também elevando a qualidade de vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque planejar seus gastos, sobretudo nesta fase. Lazeres ligados ao intelecto tendem a ganhar corpo com a passagem de Mercúrio no setor relacionado aos prazeres e ao social, contribuindo com sua versatilidade no trato humano e com intercâmbios culturais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Ao lidar com possíveis conflitos, é recomendável agir de modo diplomático. Os interesses podem ser direcionados para a vida em família com Mercúrio passando pelo setor doméstico, o que lhe ajuda a melhorar a gestão do dia a dia e a convivência com o entorno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Neste momento, busque amenizar as críticas sobre o que vem lhe incomodando. O discurso tende a ganhar objetividade com Mercúrio passando pela área comunicativa, enquanto que os argumentos servem de uma base teórica bem estruturada e amparada na razão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Que tal exercer mais diplomacia no âmbito social? Mercúrio na casa material tende a beneficiar a gestão financeira e as demandas práticas, visto que você acaba analisando melhor os processos e a se cercar de informações que lhe façam se aprimorar.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante dar valor às suas ambições, mas procure não deixar que lhe dominem. Os processos analíticos tendem a ganhar corpo com Mercúrio em seu signo, o que contribui com o planejamento da sua vida e o aprimoramento dos estudos e do trabalho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente evitar o pessimismo. Seus interesses tendem a passar por um momento de revisão essencial com Mercúrio passando pela área de crise. Isso pode ajudar você a identificar o que se encontra atrasado e os ajustes necessários para superar os problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 10 de fevereiro (10/02)

Tags