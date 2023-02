Horóscopo do dia (10/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 10 de fevereiro (10/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Devido a Mercúrio e Plutão tensionados à Lua, cuidado para não negligenciar o planejamento. Ações colaborativas tendem a ganhar corpo frente à harmonia envolvendo Sol, Lua e Marte entre as casas das amizades, dos relacionamentos e da comunicação, o que ajuda a dinamizar a vida sob outros aspectos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque não deixar que o imediatismo lhe afete, como alerta a relação tensa da Lua com Mercúrio e Plutão. Seu desempenho no trabalho e na gestão da rotina pode ser marcado por proatividade e dinamismo, pois Sol, Lua e Marte se harmonizam no segmento profissional-cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure organizar suas atividades para que questões estruturais não sejam deixadas de lado. Este momento astrológico tende a motivar o envolvimento em atividades dinâmicas e que diversifiquem o cotidiano, já que Sol, Lua e Marte se harmonizam entre as casas espiritual, social e seu signo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Cuidado com posturas autoritárias no trato humano, devido à tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Sol, Lua e Marte se harmonizam entre os setores íntimo, familiar e de crise, podendo evidenciar uma fase em que o recolhimento traz fortalecimento, o que lhe ajuda a encarar os problemas com confiança.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente evitar impor suas ideias, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Sua postura tende a ficar dinâmica no trato humano com Sol, Lua e Marte harmonizados no eixo relacionamentos-comunicação-amizades, o que contribui para agregar o entorno em prol de interesses comuns.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque planejar seus gastos, devido à tensão lunar com Mercúrio e Plutão. O dia a dia tende a se movimentar frente à harmonia envolvendo Sol, Lua e Marte entre os setores ligados às rotinas, aos recursos materiais e ao trabalho, enquanto que suas habilidades de gestão impulsionam as ações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Visto a tensão lunar com Mercúrio e Plutão, certos problemas podem testar seu senso crítico. O usufruto dos prazeres tende a se elevar frente à harmonia envolvendo Sol, Lua e Marte, enquanto você se mostra mais sociável e isso se reflete de modo positivo em diversas áreas da sua vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso ter cautela ao expor opiniões para o entorno, especialmente em momentos de conflito, dada a tensão lunar com Mercúrio e Plutão. A harmonia entre Sol, Lua e Marte tende a destacar uma fase positiva a se dedicar à vida privada, de modo a estruturar o dia a dia doméstico.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente articular ações coletivas, buscando não misturar finanças e amizades, visto a tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Sua postura tende a se revelar autoconfiante e de motivação para o entorno imediato, já que Sol, Lua e Marte se harmonizam no eixo comunicação-amizades-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque prevenir o cansaço. Sol, Lua e Marte harmonizados no segmento material-profissional-cotidiano tendem a elevar sua autoconfiança na defesa de suas ambições e sua capacidade de gestão, o que pode ajudar a dar velocidade aos processos de trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Você tende a ficar em posição de liderança. Contudo, mais atenção para evitar o poder lhe suba à cabeça, devido à tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Sol, Lua e Marte se harmonizam entre seu signo e os setores espiritual e social, podendo lhe motivar a expandir seus horizontes.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É preciso zelar por privacidade, evitando expor questões pessoais, mas isso não lhe impede de fazer contatos pacíficos. A harmonia entre Sol, Lua e Marte no circuito íntimo tende a promover fortalecimento interior, ajudando na superação de obstáculos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

