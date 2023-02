Horóscopo do dia (05/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 5 de fevereiro (05/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 5 de fevereiro (05/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre a Lua Cheia e Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua Cheia harmonizada a Júpiter tende a despertar seu lado sociável e alegre, contribuindo com uma vivência prazerosa em suas redes de contato. Busque evitar reações impulsivas e exageradas, sobretudo porque as emoções podem estar instáveis.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque se mostrar calma e resiliente. Os contratempos podem ser encarados com coragem e empenho frente à harmonia entre a Lua Cheia e Júpiter. Contudo, é necessário cultivar senso estratégico em vez de simplesmente reagir às circunstâncias para não se precipitar.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ter mais atenção para não se mostrar arrogante em situações de conflito. Você tende a ficar espontânea e disposta a trocar ideias nessa Lua Cheia, o que ajuda com conversas estimulantes para o intelecto e a existência, devido a harmonia desse astro com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É fundamental evitar se comprometer em empreendimentos de risco, visto que o momento demanda cautela e autocrítica. Suas ambições tendem a ganhar corpo nessa Lua Cheia, o que lhe guia rumo a oportunidades de crescimento profissional e que projetem aumento de capital.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente ser ética em situações de concorrência. Sua força de vontade pode se elevar com a Lua Cheia harmonizada a Júpiter, o que tende a lhe colocar à frente das oportunidades. A proatividade é uma aliada, mas busque tomar cuidado para não avançar etapas ou atropelar as pessoas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Nesta fase, procure cultivar inteligência emotiva e evitar agir de forma dramática frente ao que lhe incomoda. Um forte desejo de superação tende a lhe guiar nessa Lua Cheia, o que faz você agir com coragem na gestão dos desafios, visto a harmonia do astro com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure saber lidar de maneira diplomática com incompatibilidades na esfera social a partir de agora. A colaboratividade tende a ganhar corpo com a Lua Cheia harmonizada a Júpiter, o que contribui com a articulação de ações de relevância para as parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso cuidar para que as ambições individuais não afetem suas parcerias. Seu envolvimento com o trabalho tende a se intensificar nessa Lua Cheia, o que lhe faz criar oportunidades de crescimento profissional, já que o referido astro se harmoniza com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque ser cautelosa ao defender suas ideias. Nesse momento de Lua Cheia você pode se conectar de modo intenso com o lado espiritual da vida, o que favorece ações que promovem autoconhecimento e bem-estar, já que o referido astro se harmoniza com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente não se deixar levar pela ganância e pelo autoritarismo. A Lua Cheia harmonizada a Júpiter tende a lhe fazer se envolver de maneira intensa com as demandas da vida privada e íntima, especialmente com questões patrimoniais que visam aprimoramento.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Mais cuidado ao se doar aos outros para não acabar se prejudicando. As demandas de pessoas ao seu redor tendem a se intensificar nessa Lua Cheia, o que faz você se dedicar em prol das ações em grupo, já que o mencionado astro se harmoniza a Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure não se deixar estressar pelos problemas. Seu envolvimento na gestão do cotidiano tende a ficar intenso nessa Lua Cheia, o que ajuda com o funcionamento das rotinas e com o aprimoramento de recursos materiais, visto que o referido astro se harmoniza a Júpiter.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

