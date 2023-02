Horóscopo do dia (04/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 4 de fevereiro (04/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Neste momento astrológico, procure manter uma postura flexível e conciliadora em situações de conflito. A harmonia Lua-Júpiter tende a evidenciar o lado sociável da sua personalidade, o que acaba beneficiando ações de âmbito coletivo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente evitar sobrecarga de trabalho. As energias harmonizadas de Lua e Júpiter podem ampliar seu olhar frente às oportunidades de superação de desafios pessoais. Mas é necessário agir de modo cauteloso, buscando ter garantias antes de tomar decisões importantes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante cautela ao abordar temas delicados e evitar opiniões polêmicas. Sua capacidade de comunicação tende a se elevar com a harmonia Lua-Júpiter, o que deixa você em uma posição de articuladora de ideias em seus círculos sociais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Pode haver excessos nesta fase, o que exige cautela e senso crítico, a fim de evitar prejuízos. Seu olhar tende a se ampliar frente às oportunidades de ganhos materiais com Lua e Júpiter em harmonia, levando à otimização de recursos e aumento de capital.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure ter bom senso para não exagerar nas abordagens, especialmente nas relações de trabalho. A Lua passa por seu signo e se harmoniza com Júpiter, podendo lhe deixar mais espontânea e disposta a dar espaço ao lado divertido da sua personalidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar radicalismos, já que você pode se mostrar impaciente e reativa. Sua percepção tende a se ampliar em meio à gestão dos desafios, ajudando na elaboração de soluções e para reverter desafios em oportunidades, devido à harmonia Lua-Júpiter no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante saber lidar com conflitos interpessoais que se nutrem de ideologias diferentes durante esta fase. Lua e Júpiter em harmonia tendem a despertar seu lado jovial e um forte engajamento coletivo, o que ajuda com ações de âmbito comunitário.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Cuidado para não assumir mais responsabilidades do que pode administrar. Procure gerir melhor o tempo. Seu lado empreendedor tende a aflorar com a harmonia Lua-Júpiter, o que contribui com o usufruto de oportunidades relacionadas ao trabalho e à profissão.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque não se deixar guiar por suas crenças sem o devido critério, mantendo a mente aberta e flexível. Dada a harmonia Lua-Júpiter, você tende a buscar uma relação espiritualizada com a vida e a dar valor às experiências que engrandeçam você como ser humano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure conter excessos, especialmente na área das finanças. A harmonia Lua-Júpiter tende a evidenciar um momento de fortalecimento interior, deixando-lhe mais confiante para sair da zona de conforto e experimentar situações fora da rotina.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso aprender a analisar as palavras ao lidar com situações desafiadoras. Sua capacidade comunicativa tende a se engrandecer agora, o que lhe permite expor de maneira confiante o que você acredita e se articular com as pessoas de interesse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mais cuidado para não se sobrecarregar de tarefas, buscando agir preventivamente contra o estresse, visto que a Lua entra na fase cheia, em tensão com Sol e Urano. Sua postura tende a ganhar energia na gestão prática do cotidiano, seja em casa ou no trabalho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

