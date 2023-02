Horóscopo do dia (03/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 3 de fevereiro (03/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente não deixar que falte senso crítico nos processos de gestão, especialmente para conciliar vida privada e profissional. As relações tendem a ficar mais agradáveis com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno, o que gera afetividade e ajuda com o equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Você tende a se mostrar mais vulnerável às opiniões do entorno imediato, mas tente não deixar que críticas negativas afetem a autoconfiança. Sua postura no trabalho pode se revestir de empatia e gentileza, visto que a Lua segue passando pelo setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É fundamental ter versatilidade, a fim de afrontar limitações financeiras. A gestão dos aspectos práticos e materiais do cotidiano pode se beneficiar do seu foco na economia criativa, já que a Lua transita pela área material, em harmonia com Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Os aspectos harmônicos que a Lua forma com Vênus e Netuno podem evidenciar um momento em que o otimismo e a autoconfiança acabam lhe ajudando a se abrir às oportunidades. Procure manter discrição sobre seus interesses, já que tende a haver contestações das pessoas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure cultivar tranquilidade, visto que o primeiro passo do processo de superação é encarar os problemas com equilíbrio emotivo. Com a Lua no setor de crise, contratempos de maior dificuldade intelectual tendem a se fazer presentes nesse momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque se proteger de relações abusivas. A harmonia lunar com Vênus e Netuno tendem a aflorar em você simpatia e gentileza, o que contribui com contatos prazerosos no círculo de amizades. Por isso, procure selecionar as companhias e se expor com mais cautela.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente não deixar de fazer um planejamento de atividades, fazendo uma análise de riscos. Seu desempenho na gestão do trabalho e da vida cotidiana tende a se tornar melhor devido a ideias arrojadas, considerando a harmonia lunar com Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante não deixar que a empolgação afete seu senso crítico. A Lua segue harmonizada a Vênus e Netuno no eixo espiritual-social, podendo lhe deixar emocionalmente aberta a interagir com o entorno e a vivenciar situações que elevem sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure usar a criatividade para otimizar recursos. A vivência da intimidade tende a se mostrar prazerosa frente à harmonia lunar com Vênus e Netuno. Contudo, é necessário aprender a lidar com limitações de ordem patrimonial que levam a reduzir os gastos financeiros.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente não se envolver excessivamente nos problemas do entorno imediato, a fim de não afetar seu bem-estar. A harmonia lunar com Vênus e Netuno pode estimular maior aproximação nos relacionamentos pessoais, pois destaca aspectos que promovem cumplicidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque fazer uso da intuição, sem deixar de analisar devidamente os fatos. A Lua no setor do cotidiano tende a indicar um momento favorável quanto às tarefas domésticas e profissionais, mesmo que a tensão com Mercúrio e Plutão possa revelar desafios intelectualmente complicados.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É preciso aproveitar os momentos, mas busque evitar correr riscos e respeitar seus limites. Você tende a viver momentos prazerosos, já que a Lua segue harmonizada a Vênus e Netuno entre o setor de prazeres e seu signo. Procure agir de modo cauteloso.

