Horóscopo do dia (02/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 2 de fevereiro (02/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 2 de fevereiro (02/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Vênus e Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure não subestimar a complexidade dos problemas, buscando investigá-los de forma crítica. A tendência é que você se cerque de conforto físico e emotivo com a Lua harmonizada a Vênus e Netuno no eixo familiar-crise, o que eleva a criatividade na gestão da vida doméstica.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Mais cuidado com problemas de interpretação que possam alimentar polêmicas. Sua postura tende a se revestir de empatia e generosidade, rompendo com barreiras interpessoais, devido a harmonia lunar com Vênus e Netuno no eixo comunicação-amizades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente ser otimista e se libertar de ilusões, analisando sobre seus objetivos. Seu lado criativo pode aflorar frente à harmonia lunar com Vênus e Netuno, o que lhe faz ter ações arrojadas. Busque não deixar de avaliar os riscos para evitar danos, pois a Lua segue tensionada a Júpiter e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso aproveitar que a Lua se harmoniza com Vênus e Netuno para exercitar o pensamento criativo. Situações de estresse tendem a afetar o desenvolvimento do trabalho em parceria, visto a tensão lunar com Júpiter e Mercúrio, demandando um recuo para rever procedimentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure rever seus métodos e encontrar outros caminhos, já que a harmonia lunar com Vênus e Netuno pode favorecer o exercício criativo, além de elevar sua capacidade de adaptação. A Lua forma ângulos tensos com Mercúrio e Júpiter e alerta quanto a falhas de entendimento.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mais cuidado para não priorizar os interesses dos outros em detrimento dos seus. Com a Lua na área de amizades e harmonizada a Vênus e Netuno, a empatia e o afeto podem aflorar, deixando-lhe sensível às necessidades do entorno imediato e disposta a lhes ajudar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante se atentar sobre o quanto suas atitudes geram impacto na vida das pessoas. O pensamento sensível e criativo tende a gerar ações corajosas que tiram você do lugar-comum, já que a Lua no setor do trabalho se aspecta de modo harmonioso com Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão lunar com Júpiter e Mercúrio, busque analisar os riscos e tomar decisões coerentes com as necessidades deste momento. A Lua na área espiritual se harmoniza com Vênus e Netuno, o que pode favorecer a intuição, os prazeres e as experiências sensoriais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente planejar melhor os gastos financeiros, a fim de evitar excessos e ilusões autoimpostas. Este momento tende a se revelar favorável ao recolhimento e ao usufruto de prazeres seletos, já que a Lua no setor íntimo se harmoniza a Vênus e Netuno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure não ignorar suas necessidades. Você tende a se mostrar mais sensível ao que o entorno imediato precisa com a Lua no setor de relacionamentos e harmonizada a Vênus e Netuno, o que faz você exercitar a empatia e a generosidade em prol daqueles que tanto ama.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante superar incompatibilidades e buscar acordos no trato humano. A economia criativa tende a se revelar eficaz na gestão do cotidiano, visto a harmonia lunar com Vênus e Netuno no eixo cotidiano-material, o que permite você otimizar recursos alternativos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque ser controlada nos gastos e cautelosa na exposição social. Você pode buscar prazeres como uma maneira de diversificar o cotidiano, já que a Lua se harmoniza com Vênus e Netuno entre o setor de lazer e seu signo, despertando também seu lado criativo.

Personare

