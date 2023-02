Horóscopo do dia (01/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 1° de fevereiro (01/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 1° de fevereiro (1º/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O momento pode pedir recolhimento emotivo e autocuidado. A Lua no setor das ideias se encontra com Saturno, o que tende a gerar amadurecimento e lhe faz definir prioridades. Contudo, é importante cultivar tranquilidade ao lidar com os problemas, devido à tensão com Netuno.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A mente criativa tende a aflorar com o ingresso da Lua na casa das ideias em harmonia a Vênus, o que ajuda a lidar com os problemas. Sua postura pode se mostrar mais seletiva nos processos de gestão com a Lua na área material harmonizada a Saturno. Mas Netuno tensionado demanda empatia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente zelar por uma infraestrutura de qualidade e se mostrar cautelosa, já que a Lua adentra a casa material. A passagem da Lua por seu signo se harmoniza à Saturno, podendo favorecer as reflexões e o amadurecimento, embora decepções eventualmente lhe abalem com Netuno tensionado.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar atenção às necessidades emocionais, visto que a Lua segue para seu signo. Os problemas tendem a lhe despertar senso de responsabilidade com Lua e Saturno harmonizados no circuito de crise. Mas a tensão com Netuno pode alertar sobre expectativas de realização imediata.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O recolhimento emotivo tende a lhe favorecer, pois a Lua adentra o setor de crise. A seletividade no trato humano se mostra essencial com a Lua na área de amizades em harmonia com Saturno e tensão com Netuno, o que lhe ajuda a afinar os interesses no círculo íntimo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso resgatar a gentileza e superar bloqueios pessoais, já que a Lua segue para a casa das amizades. Lua e Saturno harmonizados no circuito do trabalho tendem a evidenciar seu potencial analítico que favorece suas ambições, mas pode faltar bom senso nas parcerias com Netuno tensionado.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure valorizar o exercício vocacional e não se deixar levar pelos desafios, pois a Lua adentra a casa profissional. Seus valores tendem a se fortalecer com a harmonia Lua-Saturno no eixo social-espiritual. Tente não deixar que certos julgamentos gerem intolerância, devido à tensão com Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque resgatar prazeres sublimes em meio às tarefas diárias, visto que a Lua segue para a casa espiritual. Eleva-se senso crítico em prol da resolução dos problemas com a Lua harmonizada a Saturno no circuito íntimo, embora possa também afetar as relações com Netuno tensionado.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É fundamental resgatar seu lado acolhedor sem prejudicar sua privacidade, pois a Lua adentra o setor íntimo. A Lua na área de relacionamentos se harmoniza a Saturno, podendo ajudar com uma análise racional das necessidades do entorno. Contudo, Netuno tensionado demanda sensibilidade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Neste momento, procure resgatar seu lado mais gentil e conciliar as diferenças no trato humano. Racionalidade e disciplina tendem a favorecer os processos de gestão com a Lua no setor do cotidiano harmonizada a Saturno, embora Netuno tensionado possa pedir empatia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A criatividade tende a fluir em prol da vida prática e da gestão dos desafios, já que a Lua adentra o setor do cotidiano. Eleva-se o comprometimento comunitário com a harmonia Lua-Saturno entre a área social e seu signo, mas tente não ignorar as necessidades pessoais, visto Netuno tensionado.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente resgatar prazeres, sabendo administrar as finanças, pois a Lua adentra a casa social. Sua percepção das necessidades domésticas pode melhorar com a Lua no setor familiar harmonizada a Saturno. Contudo, busque não se deixar levar pelas preocupações, visto Netuno tensionado.

