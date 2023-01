Horóscopo do dia (31/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 31 de janeiro (31/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 31 de janeiro (31/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Vênus-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque cultivar diplomacia ao lidar com as diferenças. O momento pode pedir uma postura proativa e articulada com o entorno, pois a Lua transita no eixo material-social, finalizando o período na fase cheia. Problemas acabam tomando corpo frente à competitividade apontada pela tensão Vênus-Marte.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso controlar os gastos, devido à tensão Vênus-Marte. Procure zelar pela qualidade da vida privada e agir de modo proativo na gestão das demandas que podem tomar corpo a partir de agora, já que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, entrando na fase cheia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Como alerta a tensão Vênus-Marte, tente não se deixar abalar emocionalmente. Este momento pode evidenciar o aprendizado, enquanto supera os obstáculos. Isso lhe faz ajustar projetos e parcerias profissionais, considerando a Lua no eixo crise-comunicação e sua fase cheia ao final do período.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente se mostrar serena frente aos desafios, devido à tensão entre Vênus e Marte. O momento pode motivar ações coletivas em benefício da produtividade. Contudo, é preciso definir limites para evitar sobrecarga de trabalho, já que a Lua transita no eixo amizades-material, entrando na fase cheia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque manter a discrição sobre seus interesses, como alerta a tensão entre Vênus e Marte. Procure ter maior capacidade de gestão em prol da rotina de trabalho e de oportunidades de crescer na carreira, considerando a passagem da Lua entre o setor profissional e seu signo, além da sua fase cheia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante cultivar equilíbrio emotivo e evitar o estresse a partir de agora. Momento de inquietações frente a acontecimentos alheios à sua vontade, mas que geram um impacto significativo em sua vida, devido à Lua no eixo espiritual-crise e à sua fase cheia ao final do período.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Como alerta a tensão Vênus-Marte, procure cultivar empatia e solidariedade. Esta fase tende a pedir ajustes nas relações, buscando resolver conflitos que afetam a gestão das rotinas e o convívio, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades, ficando cheia ao final do período.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente evitar misturar vida social e privada, devido à tensão entre Vênus e Marte. A articulação de parcerias profissionais para fazer frente às oportunidades e o crescimento de demandas são oportunizadas, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, entrando na fase cheia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A tensão Vênus-Marte pode demandar uma postura conciliadora. É importante zelar pelo bem-estar cotidiano, combinando as responsabilidades com descanso e hábitos saudáveis, devido ao trânsito lunar no eixo rotina-espiritualidade e à sua fase cheia nesse momento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure demonstrar empatia e amenizar a agressividade ao lidar com atritos, devido à tensão Vênus-Marte. É importante zelar pela qualidade das parcerias, buscando fortalecê-las, considerando a passagem da Lua no eixo social-íntimo e sua fase cheia ao final do período.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente limitar seus gastos, devido à tensão Vênus-Marte. Este momento astrológico tende a evidenciar a necessidade de ajustar os interesses com o entorno em prol do funcionamento do dia a dia, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, entrando na fase cheia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente evitar que conflitos ganhem corpo e se tornem desafetos, considerando a tensão entre Vênus e Marte. É fundamental afinar o entendimento com as pessoas próximas e se mostrar disposta a fazer acordos, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, entrando na fase cheia.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

