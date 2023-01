Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Neste momento astrológico, sua postura tende a ser marcada por uma atitude racional e analítica, o que contribui com uma gestão mais eficaz de recursos. Procure evitar tomar decisões sem conversar previamente com o entorno imediato, conforme alerta Saturno.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque não permitir que o foco no trabalho lhe deixe mais insensível, considerando a tensão com Saturno. Lua e Urano seguem em seu signo, podendo direcionar seu senso crítico para os assuntos importantes e para sugerir mudanças que elevem a eficácia dos processos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Mais cuidado para não parecer frustrada quando não consegue controlar uma situação, visto a tensão com Saturno. Seu senso crítico tende a ficar mais apurado frente ao encontro Lua-Urano, o que ajuda você a investigar o que alimenta os desafios e como fazer mudanças positivas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Seu senso de economia tende a se elevar, evitando a mesquinhez, devido a Saturno tensionado. Você pode ficar exigente no jeito de lidar com as pessoas próximas, o que contribui com contatos intelectualmente estimulantes e a cumplicidade no círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É essencial ter discrição, devido à tensão com Saturno. Pensar fora de esquemas tradicionais ajuda com uma mudança de percepção sobre os acontecimentos e isso ajuda a identificar aspectos que devem ser trabalhados em prol de suas ambições, visto o encontro Lua-Urano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar remoer possíveis frustrações, devido a Saturno tensionado. Lua e Urano no setor espiritual tendem a dinamizar seu olhar perante o mundo, enquanto promovem um profundo amadurecimento, o que lhe ajuda a definir objetivos mais eficazes para sua vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure dar valor ao recolhimento e evitar se expor para pessoas de fora, devido a Saturno tensionado. O encontro Lua-Urano no setor íntimo tende a evidenciar um momento de amadurecimento sobre os projetos familiares, além de maior cumplicidade com seus conviventes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante evitar que racionalidade em suas abordagens acabe lhe endurecendo emocionalmente, visto Saturno tensionado. Sua percepção das pessoas tende a ficar mais apurada frente ao encontro Lua-Urano, o que ajuda você a se posicionar de forma eficaz, ajudando com acordos nas parcerias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente exercitar a diplomacia e fazer acordos com seus conviventes, devido à tensão com Saturno. Lua e Urano se encontram no setor do cotidiano, podendo estimular a articulação de mudanças que façam frente aos obstáculos e melhorem o funcionamento do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure adequar suas ideias com os limites orçamentários, devido a Saturno tensionado. Lazeres introspectivos tendem a aflorar com o encontro Lua-Urano, o que contribui com o bem-estar pessoal, como também com reflexões sobre mudanças para sua vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Seu senso crítico tende a aflorar, o que favorece a gestão dos desafios na vida privada e ainda contribui com propostas ousadas. Contudo, procure evitar centralizar responsabilidades, visto que Saturno tensionado pode abrir caminho para o cansaço. Busque descansar!

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É preciso ser diplomática ao lidar com temas delicados, devido a Saturno tensionado. Estímulos intelectuais podem aflorar frente ao encontro Lua-Urano no setor comunicativo, o que ajuda com a formulação de ideias eficientes e acordos importantes junto ao entorno imediato.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 28 de janeiro (28/01)

Tags