Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente harmonizada com Urano e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mais cuidado para que sua postura proativa não gere conflitos nas relações, como alerta a tensão com o Sol. A Lua Crescente na área material se encontra com Urano e Mercúrio, podendo evidenciar um aflorar de ideias que leva a otimização de recursos e investimentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso evitar comemorar antes do tempo, como alerta a tensão com o Sol. Suas ambições tendem a aflorar com a Lua Crescente em seu signo. Isso pode fazer com que você se lance em oportunidades de aprimoramento no âmbito profissional durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Desafios intelectualmente complicados tendem a tomar corpo com a Lua Crescente na área de crise, o que faz você exercitar seu senso crítico para encontrar soluções. Procure não apontar culpados ou demonstrar que sabe mais do que o entorno, visto a tensão com o Sol.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Devido à tensão com o Sol, busque combater a intolerância com diplomacia e dar valor à diversidade. Estímulos intelectuais podem emergir no trato humano com a Lua Crescente na área de amizades e harmonizada com Urano e Mercúrio, o que nutre debates interessantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure não menosprezar o potencial das outras pessoas, visto a tensão com o Sol. Sua capacidade empreendedora tende a ganhar corpo nessa Lua Crescente, que conta com a articulação de ideias em prol dos projetos, especialmente no âmbito profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar se expor em excesso, já que o Sol tensionado aponta desgaste. A Lua Crescente tende a evidenciar amadurecimento sobre o seu potencial como pessoa e como profissional. Isso pode lhe fazer articular estratégias de atuação frente às oportunidades nesta fase.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante se manter discreta sobre sua vida para evitar interferências externas, visto a tensão com o Sol. Os projetos pessoais tendem a ganhar consistência nesse momento, o que favorece o exercício do intelecto para aperfeiçoar ideias que estejam em fase inicial.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Desafios de ordem familiar podem lhe desgastar, sendo preciso evitar sobrecarga, como alerta a tensão com o Sol. Sua capacidade de comunicação tende a ganhar corpo com a Lua Crescente harmonizada a Urano e Mercúrio, o que favorece um intercâmbio de ideias estimulante.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque evitar se mostrar autoritária, conforme alerta a tensão com o Sol. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de ideias arrojadas nessa Lua Crescente, o que ajuda a dinamizar processos ligados ao cotidiano profissional e doméstico, pois o referido astro se harmoniza a Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure investir em suas ambições sem passar dos limites financeiros, dada a tensão com o Sol. Sua mente tende a se expandir em busca de conhecimento nessa Lua Crescente, o que beneficia o engajamento em cursos e os projetos, já que o mencionado astro se harmoniza com Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso não negligenciar a necessidade de descanso e de bem-estar, já que a tensão com o Sol pode lhe abalar. Aflora seu senso crítico que favorece a gestão da vida privada e do enfrentamento de problemas de ordem familiar, pois a Lua Crescente se harmoniza a Urano e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Dada a tensão com o Sol, tente se manter discreta sobre os contratempos que permeiam a vida privada. Você tende a ficar mais sociável com a Lua Crescente harmonizada a Urano e Mercúrio, o que contribui com debates intelectualmente estimulantes em suas redes e eleva sua bagagem cultural.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

