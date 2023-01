Horóscopo do dia (26/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante direcionar o fluxo imaginativo para áreas que estejam estagnadas, sem perder a objetividade que o processo de gestão precisa. Com o encontro Lua-Júpiter em seu signo, ideias criativas tendem a aflorar e lhe fazem criar novas oportunidades para sua vida.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure fazer acordos antes de tomar mudanças importantes. Lua e Júpiter unidos na área de crise tendem a enaltecer seu potencial de transformação em meio ao confronto com os obstáculos, já que você redescobre recursos que podem ajudar você a mudar a situação.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Nesta fase, busque cuidar para que o fluxo de inovação não lhe afaste de assuntos urgentes que estejam à espera de análise. Um aflorar de ideias criativas pode permear as relações com Lua e Júpiter no setor de amizades, o que faz você dar valor às ações em parceria.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Você tende a ficar em destaque, atraindo respeito e também opositores, o que demanda equilíbrio emotivo e capacidade de diálogo. O encontro Lua-Júpiter no setor do trabalho pode destacar a originalidade de suas ideias e a iniciativas que tiram você do lugar-comum.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Mais cuidado para não perder o foco perante as adversidades que podem exigir objetividade e um posicionamento prático. Sua espiritualidade tende a aflorar com o encontro entre Lua e Júpiter, o que faz você ter abordagens altamente subjetivas sobre a vida.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É necessário definir limites para os gastos neste momento. A Lua encontra Júpiter no setor do patrimônio, podendo despertar suas habilidades criativas na otimização de recursos e seu interesse por aquisições materiais que atendam à sua vontade de inovar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O setor de relacionamentos recebe o encontro Lua-Júpiter, o que pode despertar sua generosidade no trato humano e lhe faz valorizar as oportunidades que o entorno oferece para sua vida. Busque não deixar de fazer uma avaliação apurada de riscos, a fim de evitar problemas no percurso.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure fazer coisas diferentes, tentando não negligenciar os problemas que exigem enfrentamento a partir de agora. O encontro Lua-Júpiter tende a motivar você a sair do cotidiano como uma maneira de buscar estímulos para sua vida, além de extravasar as tensões.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante para não se colocar em situação de risco, evitando comprometer sua imagem e seu bem-estar. Você pode assumir uma postura mais corajosa frente ao encontro Lua-Júpiter, o que faz você desafiar convenções e também rever seus próprios limites.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente planejar seus próximos e não deixar que o entusiasmo prejudique o bom senso, visto a tensão com Mercúrio. Seu senso de oportunidade tende a se ampliar e favorecer a vida doméstica, enquanto sua generosidade se faz presente na relação com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A passagem de Lua e Júpiter na área comunicativa tende a deixar você mais destemida no discurso e também evidencia ideias criativas que lhe tiram do lugar-comum. Busque estar preparada para ouvir críticas, mas tente evitar que elas bloqueiem sua criatividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure não deixar o planejamento para depois, pois ele pode lhe fazer falta. Sua postura tende a ficar mais aberta às oportunidades com o encontro Lua-Júpiter. Contudo, busque agir com cuidado em vez de se lançar nas situações que lhe interessam, evitando correr riscos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

