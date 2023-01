Horóscopo do dia (25/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 25 de janeiro (25/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente evitar agir sem avaliar com cuidado com os prós e os contras de suas ações, como sinaliza a tensão envolvendo Mercúrio. Seu olhar sobre os obstáculos tende a contar com a intuição, o que ajuda você a se posicionar de forma segura, considerando o encontro da Lua com Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure fortalecer os vínculos pessoais, tomando cuidado para não absorver o sofrimento alheio, como alerta Mercúrio tensionado. A Lua se encontra com Netuno e Júpiter, podendo aflorar acolhimento e solidariedade nas relações, devido a empatia que se faz presente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Diante de situações desafiadoras, busque cultivar racionalidade, por conta do Mercúrio tensionado. Ações criativas tendem a aprimorar seu desempenho profissional, devido a um pensamento intuitivo e focado no usufruto das oportunidades, já que a Lua se encontra com Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É importante evitar depositar nas pessoas expectativas que elas não possam cumprir. Busque dialogar com objetividade na gestão de conflitos, visto a tensão envolvendo Mercúrio. A Lua encontra Netuno e Júpiter, podendo despertar em você sensibilidade e favorecer seus talentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente rever informações que afetem o cotidiano, devido à tensão com Mercúrio. A confiança mútua tende a se elevar no círculo íntimo com a Lua harmonizada a Netuno e Júpiter. Isso porque você demonstra comprometimento na relação com o entorno, que os agrega e conforta.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure ter atenção para não se envolver em conflitos, considerando Mercúrio tensionado. A felicidade pessoal pode estar ligada ao bem-estar de quem você gosta, o que lhe faz se dedicar a elas com respeito e generosidade, dado o encontro lunar com Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque evitar absorver os dramas das pessoas, pois Mercúrio encontra-se tensionado. O encontro da Lua com Netuno e Júpiter tende a evidenciar suas habilidades criativas na gestão das rotinas e também simpatia e generosidade no trato interpessoal, tornando o compartilhamento de tarefas aprazível.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Mais atenção com a exposição fora do meio íntimo, devido à tensão com Mercúrio. Afloram o afeto e a empatia em sua postura com a Lua transitando harmonizada a Netuno e Júpiter, o que ajuda com uma expressão aprazível de ideias e fortalece o seu círculo de amizades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente planejar os gastos para evitar excessos, devido a Mercúrio tensionado. O zelo com a vida doméstica e o entorno imediato tende a se elevar, face ao encontro da Lua com Netuno e Júpiter, o que gera sinergia emotiva e bem-estar. Procure partilhar as tarefas e os prazeres.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Devido a Mercúrio sob tensão, a troca de ideias pode agregar valor à interação. Contudo, é importante não expor planos pessoais. A empatia tende a revestir a comunicação com a Lua harmonizada a Netuno e Júpiter, o que beneficia o entendimento e gera cumplicidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure não se deixar limitar pela falta de recursos, como alerta Mercúrio tensionado. A Lua se encontra com Netuno e Júpiter, o que pode sugerir prosperidade nos empreendimentos. Isso envolve a ideia de desenvolver atividades ligadas aos seus talentos, mesmo que não ganhe dinheiro.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Conflitos ideológicos tendem a afetar suas parcerias frente à tensão com Mercúrio, o que exige diplomacia. Sensibilidade, intuição e um apurado senso de oportunidade podem lhe guiar com a Lua harmonizada a Netuno e Júpiter, ajudando-lhe a aproveitar as situações e os recursos.

