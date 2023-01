Horóscopo do dia (24/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 24 de janeiro (24/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 24 de janeiro (24/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É preciso ter atenção aos fatores que podem gerar frustrações para resolvê-los, pois Lua e Netuno se encontram, ampliando sua percepção sobre certas questões. A tensão Lua-Marte nas áreas de crise e comunicativa tende a sugerir um aflorar de emoções no enfrentamento dos problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente se libertar de vínculos de dependência emocional e abrandar suas expectativas de reciprocidade, visto o encontro Lua-Netuno. Os relacionamentos podem ser afetados na tensão Lua-Marte, favorecendo conflitos. Por isso, busque adotar uma postura diplomática e capaz de conciliar as diferenças.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Lua e Netuno se encontram, o que tende a favorecer o exercício vocacional. Temperamentos agressivos batem de frente nesse momento de tensão Lua-Marte, afetando o compartilhamento de tarefas com as pessoas próximas. É preciso neutralizar o estresse antes de buscar tomar as devidas providências.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Como demanda o encontro Lua-Netuno, busque se cercar de quem você gosta, pois esse apoio pode ser positivo para a autoconfiança. Lua e Marte ficam em tensão entre as áreas espiritual e de crise, podendo apontar um momento de estresse relacionado a situações desgastantes. Atenção!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante dar valor ao ambiente cotidiano, já que a estabilidade do entorno favorece seu equilíbrio emotivo, pois Lua e Netuno se encontram e isso favorece o usufruto íntimo. Ressentimentos nas relações tendem a emergir frente à tensão Lua-Marte. Sendo assim, procure amenizar a exposição social.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure adotar uma postura mais empática, visto o encontro Lua-Netuno. Esforços em excesso na gestão das tarefas podem ser sinalizados pela tensão Lua-Marte no eixo relacionamentos-trabalho. Busque fazer um planejamento das responsabilidades, a fim de que o estresse não afete as parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente curtir o ambiente familiar e os prazeres íntimos, que podem ser revigorantes para o corpo e o espírito, conforme sugere o encontro Lua-Netuno. Lua e Marte entram em tensão. Cuidado com desgaste por conta de uma carga excessiva de demandas. Procure desacelerar!

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque focar as atenções para lazeres simples, pois eles podem lhe permitir aproveitar melhor os sentidos, favorecidos pelo encontro Lua-Netuno. Cuidado para que o foco excessivo nos prazeres não cause prejuízos, visto que Lua e Marte formam tensão no eixo social-patrimonial.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Com o encontro Lua-Netuno, procure valorizar seus processos intuitivos. Posturas controladoras podem colocar em xeque o bem-estar nas relações, como alerta a tensão Lua-Marte. Busque direcionar sua energia para os aspectos práticos e se mostrar mais colaborativa.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É fundamental dar espaço às pessoas e dar valor ao tempo que você se dedica a si mesma, pois o encontro Lua-Netuno exige autocuidado. O estresse devido a pressão do cotidiano tende a transbordar para a comunicação, dando força aos conflitos interpessoais, conforme sugere a tensão Lua-Marte.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Que tal poupar? As finanças tendem a ficar fragilizadas na tensão Lua-Marte, o que sugere problemas para combinar responsabilidades e lazeres. Tente não buscar compensações materiais para as carências afetivas, especialmente devido ao encontro Lua-Netuno. Procure entender o que gera insatisfações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque demonstrar empatia e solidariedade e valorizar os aspectos positivos dos relacionamentos, já que a Lua encontra Netuno. A Lua tensionada a Marte entre seu signo e a área familiar tende a sugerir estresse na convivência com parentes e o entorno imediato.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

