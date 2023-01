Horóscopo do dia (22/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure evitar se comprometer além do que você pode. Seu envolvimento com a coletividade tende a se fortalecer frente ao encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno, o que ajuda com a articulação interpessoal em favor de questões importantes aos grupos que você faz parte.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente evitar definir um nível de exigência irreal. Visto que a Lua encontra Sol, Vênus e Saturno, você tende a ter um forte comprometimento com as responsabilidades, o que lhe leva a empregar seus pontos positivos, a fim de alcançar resultados de qualidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso prezar pela ética, tomando cuidado com crenças limitantes. O encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno pode sugerir fortalecimento dos valores que norteiam sua vida, que tendem a ser vistos como base em seus julgamentos sobre as situações que estão à sua volta.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque ser mais criteriosa nas companhias, evitando se mostrar excludente se o entorno não for capaz de partilhar seus interesses. A Lua segue harmonizada a Sol, Vênus e Saturno, podendo favorecer uma vivência mais íntima que dê valor ao usufruto afetivo, cultural e intelectual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Como alerta Urano tensionado, tente evitar se envolver com as situações mais do que deve. Suas relações tendem a pedir maior comprometimento nessa fase, com a Lua e seu encontro Sol, Vênus e Saturno, o que demanda contribuir com uma vivência aprazível e cúmplice com o entorno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure dimensionar o trabalho envolvido em suas inciativas para poder conseguir ter o descanso necessário. O cuidado com o bem-estar cotidiano tende a se intensificar frente aos encontros da Lua com Sol, Vênus e Saturno, o que lhe ajuda a aliar qualidade e prazer em suas ações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Cuidado com as finanças, dimensionando-as de acordo com suas possibilidades. O momento astrológico tende a ser positivo ao usufruto de prazeres seletos do ponto de vista cultural, pois seu nível de exigência se eleva frente aos encontros que a Lua forma com Sol, Vênus e Saturno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente equilibrar seus interesses com os do entorno imediato e negociar acordos diante das incompatibilidades. Atividades introspectivas tendem a ganhar corpo frente ao encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno, o que lhe permite conciliar prazeres seletos e o cuidado com o lar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque não se mostrar arrogante. O encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno na área comunicativa tende a sugerir um momento em que você se sente segura para expor o que você pensa, enquanto valoriza atividades sofisticadas para o intelecto.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure ter senso de limite e disciplina para não extrapolar o seu orçamento. Os investimentos em qualidade de vida tendem a se elevar frente aos encontros da Lua com Sol, Vênus e Saturno, direcionando-os a atender às necessidades e aos desejos. Tente aproveitar!

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Mais cuidado para não se mostrar arrogante e impositiva com as pessoas. Sua autoconfiança tende a se fortalecer, como também o autocuidado e uma postura mais criteriosa com relação à qualidade das suas experiências, considerando o encontro da Lua com Sol, Vênus e Saturno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É importante ter consciência de que nem tudo pode ser resolvido rapidamente e que ações precipitadas são prejudiciais. A Lua encontra Sol, Vênus e Saturno na área de crise, podendo elevar sua percepção sobre os problemas e seu senso de responsabilidade frente às providências.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

