Horóscopo do dia (21/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 21 de janeiro (21/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em harmonia com Sol e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure articular ideias com seus pares, já que a Lua segue para a fase nova e se encontra de modo harmonioso com Sol e Marte, dinamizando a comunicação e as parcerias. A aproximação entre Lua e Plutão pode favorecer atividades analíticas que lhe façam administrar com segurança situações de mudança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Suas ambições tendem a tomar corpo a partir de agora, o que lhe faz se mostrar confiante frente a novas propostas profissionais. O encontro entre Lua e Plutão podem contribuir com seu amadurecimento frente a contextos de mudança, transformando sua percepção sobre a vida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O encontro Lua-Plutão no setor íntimo pode elevar seu potencial de mudança, enquanto que aprimora sua percepção a respeito do que precisa ser transformado em sua vida. Procure valorizar oportunidades de estudos e intercâmbios, sobretudo nesta fase.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure dinamizar a vida privada e fortificar o círculo de confiança, visto que a Lua segue para o setor íntimo, na fase nova, e se harmoniza a Sol e Marte. Sua percepção a respeito das pessoas tende a ser aperfeiçoada, embora críticas precisam ser amenizadas para evitar atritos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Iniciativas em grupo podem dinamizar processos, já que a Lua logo segue para a casa de relacionamentos. A gestão da vida cotidiana tende a ser favorecida por um apurado senso crítico, face ao encontro Lua-Plutão no setor das rotinas, fazendo-lhe melhorar processos e recursos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante se abrir a novas abordagens na gestão das rotinas. Sua habitual postura crítica tende a ficar mais apurada frente ao encontro Lua-Plutão na casa social, demandando mais atenção para evitar conflitos interpessoais. É fundamental agir de modo diplomático.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure envolver o entorno imediato nos processos, pois a Lua logo adentra a área social, já na fase nova. Lua e Plutão se encontram no setor doméstico, podendo favorecer o recolhimento em favor do amadurecimento de estratégias, a fim de fazer frente aos contratempos na gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente promover ações que movimentam a vida doméstica. Um apurado senso crítico tende a contribuir com opiniões bem fundamentadas. Contudo, é importante ter diplomacia frente a temas sensíveis, visto o encontro Lua-Plutão no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque se abrir ao diálogo com seus pares e dar valor às propostas inovadoras. Seu senso crítico pode aflorar em prol dos aspectos materiais e práticos do cotidiano, considerando Lua e Plutão harmonizados, o que ajuda você a se posicionar frente a situações delicadas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso estar aberta a captar recursos, pois a Lua segue para a área material, estando já na fase nova. A Lua se aproxima de Plutão em seu signo, o que tende a lhe fazer aprofundar nos projetos pessoais e a direcionar seu senso crítico para aperfeiçoá-los.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente se abrir às mudanças, já que a Lua adentra a fase nova em seu signo e se harmoniza a Sol e Marte, dinamizando seu olhar. Afloram conflitos existenciais frente ao encontro Lua-Plutão na área de crise, gerando amadurecimento se você souber amenizar a negatividade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Sua percepção dos problemas e a união familiar em momentos de crise podem se elevar, visto que a Lua adentra a fase nova. Você tende a ficar mais criteriosa no trato humano frente ao encontro Lua-Plutão. Além disso, também se mostra mais comprometida em melhorar o seu círculo de confiança.

