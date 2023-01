Horóscopo do dia (15/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 15 de janeiro (15/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 15 de janeiro (15/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua, Vênus e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure ser mais generosa, mas sem prejudicar à vida privada. Lua, Vênus e Urano tensionados podem evidenciar a necessidade de zelar pela privacidade e manter os gastos sob controle, pois a tendência é que você ignore a vida íntima e o orçamento para atender demandas sociais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Você tende a se mostrar sensível às opiniões alheias e qualquer crítica lhe deixa na defensiva, o que precisa ser minimizado com auto-observação e autocontrole. Desafetos podem aflorar nas parcerias de trabalho, complicando o convívio e prejudicando os projetos em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Como o momento tende a aflorar o desejo legítimo de relaxar e se divertir, busque conciliar vontades e tarefas. As responsabilidades podem pedir mais do que você quer oferecer nesse momento de tensão entre Lua, Vênus e Urano. Contudo, procure se esforçar, a fim de manter as demandas em dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure evitar se envolver em discussões polêmicas, buscando uma interação discreta e sem favoritismos. As demandas sociais tendem a conflitar com as íntimas nesse momento de tensão entre Lua, Vênus e Urano, o que pede maior capacidade de ajuste e senso crítico.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante cultivar equilíbrio emotivo e se mostrar conciliadora, não deixando que vaidades tomem o protagonismo. A passagem da Lua pela área familiar tende a evidenciar problemas na interação com seus conviventes, o que sugere desafetos e até intolerância.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente se manter em equilíbrio e se expressar com objetividade, sem dar muita importância a críticas negativas. Nesse momento de tensão entre Lua, Vênus e Urano, o discurso pode ser afetado pela carga emotiva, o que tende a comprometer o andamento das demandas do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque evitar sair da zona de segurança e tente conciliar lazer com responsabilidades. Lua, Vênus e Urano tensionados no segmento patrimonial-social tendem a lhe fazer investir financeiramente em prazer, a fim de compensar carências afetivas. Por isso, cuidado com o orçamento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso evitar forçar resoluções, pois os desafios exigem cautela e as feridas emocionais precisam de tempo. Dilemas familiares podem aflorar frente à tensão entre Lua, Vênus e Urano, o que demanda uma postura conciliadora para amenizar temperamentos difíceis.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso ter autocuidado! A Lua na área de crise encontra-se tensionada a Vênus e Urano, o que favorece sentimentos conflituosos em seu íntimo e isso repercute em seus pensamentos e ações. Tente aproveitar o momento para se recolher, curtir o conforto do seu lar e zelar por bem-estar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure prezar por bom senso e cautela. As atividades sociais tendem a ser uma forma de escapar dos desafios do dia a dia. Contudo, isso pode afetar o andamento da rotina e a estabilidade financeira, devido a tendência a gastos excessivos e movidos por prazeres momentâneos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente cultivar sobriedade emotiva nas experiências interpessoais. Os encontros tensos entre Lua, Vênus e Urano tendem a sinalizar um momento de fragilidade emocional que prejudica sua capacidade de se relacionar, demandando uma postura mais recolhida a partir de agora.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mesmo que os contratempos lhe deixem insegura, busque transmitir equilíbrio emotivo e não expor suas frustrações. Sua capacidade de expressão pode ser prejudicada frente aos encontros tensos envolvendo Lua, Vênus e Urano por conta da tendência de expressar suas fragilidades. Cuidado!

