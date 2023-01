Horóscopo do dia (14/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 14 de janeiro (14/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 14 de janeiro (14/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio, Sol e Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Nesse momento, procure se mostrar mais reserva quanto às suas ambições. A Lua harmonizada a Marte, Vênus e Saturno tende a beneficiar o planejamento de ideias e ações com pessoas experientes nas áreas que lhe interessam, buscando aperfeiçoar seus projetos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Dada a tensão lunar com Mercúrio, Sol e Plutão, tente não se deixar abalar mentalmente pelos contratempos. O comprometimento com as responsabilidades do dia a dia tende a se revelar importante para acordar processos e dar solidez às ações em desenvolvimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Mais atenção para não negligenciar a vida íntima, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Sol e Plutão. O encontro harmonioso que a Lua Minguante forma com Marte, Vênus e Saturno tende a fortalecer o sentimento de empatia frente aos obstáculos e sua relação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O trato humano pode ficar fragilizado frente à tensão lunar com Mercúrio, Sol e Plutão, o que exige discrição. Momento favorável para se recolher, já que a Lua na fase minguante se harmoniza com Marte, Vênus e Saturno, trazendo oportunidade de ações pontuais voltadas a aperfeiçoar seus hábitos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O círculo íntimo tende a contar com maior união e coesão emotiva, como sugere a harmonia lunar com Marte, Vênus e Saturno. É fundamental adotar uma postura discreta em tempos de Lua Minguante tensionada a Mercúrio, Sol e Plutão, por isso busque analisar antes de expressar opiniões.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Seu comprometimento com a rotina pode se elevar, o que favorece a qualidade das ações, visto a harmonia lunar com Marte, Vênus e Saturno. A Lua Minguante tensionada a Mercúrio, Sol e Plutão tende a pedir uma análise do que estrutura sua vida, buscando fazer ajustes.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Eleva-se o envolvimento com as responsabilidades de forma prazerosa, considerando a harmonia lunar com Marte, Vênus e Saturno. Sua relação com a família tende a ser abalada, o que pede uma postura cautelosa e que facilite a comunicação e o entendimento com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante dar valor à convivência familiar e fortificar os vínculos íntimos. A tensão da Lua Minguante com Mercúrio, Sol e Plutão tende a evidenciar a necessidade de se recolher para colocar ideias e sentimentos em ordem, o que é fundamental para superar os problemas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure evitar se expor fora do círculo de confiança. Este momento tende a favorecer a comunicação com pessoas experientes e que lhe orientem sobre assuntos importantes para sua vida, já que a Lua em estado minguante se harmoniza com Marte, Vênus e Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque não deixar se sobrecarregar. Você tende a ter um senso de responsabilidade, o que lhe faz atuar de modo pontual na gestão do trabalho. Além disso, a criatividade pode permitir que você otimize recursos, dada a harmonia lunar com Marte, Vênus e Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso reduzir o ritmo de trabalho e conciliar responsabilidades e prazeres. As dificuldades tendem a se revelar mentalmente desgastantes frente à tensão lunar com Mercúrio, Sol e Plutão. Sendo assim, procure agir de modo preventivo para combater o estresse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Que tal buscar unir esforços com o entorno imediato? Procure reduzir a exposição social nessa Lua Minguante, a fim de preservar sua intimidade. Isso também tende a lhe permitir dar atenção ao que precisa de ajuste em sua vida nesse momento.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 13 de janeiro (13/01)

Tags