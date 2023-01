Horóscopo do dia (08/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 8 de janeiro (08/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 8 de janeiro (08/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente estabelecer critérios e atuar com bom senso. Você tende a aproveitar as oportunidades que surgem para sua vida ao se mostrar mais aberta e expansiva, como indica a harmonia Lua-Júpiter. Busque se disciplinar quanto aos gastos financeiros e à exposição social.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A a harmonia Lua-Júpiter tende a indicar sucesso ao direcionar suas habilidades para regularizar o que se mostra pendente, mesmo que seja emocionalmente complicado encarar as tarefas e lidar com conflitos interpessoais. A pressão do dia a dia pode ser grande. Tente relaxar!

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A tendência é que sua capacidade comunicativa aflore neste momento, o que favorece sua relação com grupos e direcionar o foco para criar oportunidades para sua vida. Entretanto, procure controlar a espontaneidade ao lidar com temas complicados.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure ter limites com relação a investimentos financeiros, buscando avaliar com mais atenção os possíveis riscos. Ainda mais que um forte senso de oportunidade tende a se fazer presente em favor de suas ambições profissionais, considerando a harmonia Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Dada a tensão lunar com Vênus e Urano, pode ser desafiador conciliar seus interesses com os do entorno. Sua autoconfiança tende a se elevar, o que lhe guia rumo a experiências que fazem você ampliar conhecimento e seguir caminhos transformadores do ponto de vista existencial.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Certos desafios podem se revelar testes de resistência que acabam prejudicando o emocional. Sua percepção dos problemas tende a melhorar, assim como dos caminhos que você deve percorrer para alcançar seu objetivo, pois Lua e Júpiter se harmonizam no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante definir critérios antes de se expor publicamente, já que a tensão lunar com Vênus e Urano tende a apontar prejuízos à privacidade. Um grande sentimento de bem-estar pode aflorar em meio às relações de amizade e isso acaba lhe deixando socialmente mais aberta.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente ser conciliadora no trato humano, pois Vênus e Urano tensionados à Lua podem indicar desafetos afetando o convívio. Sua capacidade empreendedora tende a ganhar corpo, o que lhe coloca a frente das oportunidades profissionais e ajuda com a gestão das rotinas de trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso organizar seus movimentos, conciliando lazeres e tarefas. Procure buscar experiências agradáveis e que lhe façam diversificar o dia a dia, como sugere a harmonia Lua-Júpiter. Cuidado, porém, para não negligenciar suas responsabilidades, devido à tensão lunar com Vênus e Urano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Mais atenção para não cometer exageros financeiros. O usufruto íntimo tende a se revelar prazeroso e fonte de bem-estar familiar, considerando a harmonia entre Lua e Júpiter. Além disso, busque favorecer a implantação de melhorias no ambiente doméstico.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Que tal se mostrar mais disposta? Os relacionamentos pessoais podem passar por momentos de conflito com a Lua tensionada a Vênus e Urano. Contratempos podem afetar a qualidade do convívio, buscando entender as necessidades e negociar soluções, como sugere a harmonia Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure lidar de maneira diplomática com as incompatibilidades que afloram na tensão lunar com Vênus e Urano. Lua e Júpiter harmonizados tendem a destacar seu senso de oportunidade em benefício da gestão do cotidiano, o que lhe faz otimizar o dia a dia e recursos materiais.

