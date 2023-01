Horóscopo do dia (07/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 7 de janeiro (07/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 7 de janeiro (07/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão da Lua Cheia com Sol, Mercúrio e Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Como demanda Netuno em harmonia, procure se recolher, pois isso pode ser benéfico para você, especialmente se estiver em um ambiente de paz. A Lua Cheia pode pedir bom senso nas atividades para compensar o emocional aflorado e ter serenidade frente às dificuldades.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente cultivar paz interior e empatia no trato humano. A vontade de expressar suas ideias e extravasar a carga emocional intensa que você traz dentro de si deve ser analisada junto às necessidades do entorno imediato, considerando a Lua Cheia em tensão com Sol, Mercúrio e Plutão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante desenvolver suas vocações, a fim de ter mais bem-estar. O emocional pode buscar infraestrutura material para se sentir seguro, o que exige senso de limite para evitar gastos fora do seu orçamento, devido a tensão da Lua Cheia com Sol, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Neste momento, busque cultivar uma postura empática e solidária, mas também emocionalmente reservada, como demanda a harmonia com Netuno. Uma intensa carga emotiva tende a permear as relações nessa Lua Cheia, o que torna a convivência complicada e estressante.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Talvez seja preciso se recolher, pois isso tende a ajudar a restaurar a paz interior. A Lua Cheia segue em tensão com Sol, Mercúrio e Plutão, podendo evidenciar um momento de fragilidade emotiva em prejuízo da gestão do dia a dia, que é permeada por obstáculos que elevam suas insatisfações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure identificar e se preservar de contatos abusivos. Os vínculos tendem a ficar em evidência nessa Lua cheia, o que lhe faz dar o melhor de si nas experiências vivenciadas em grupo, especialmente quando motivadas por ações solidárias, dada a harmonia com Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente reduzir o ritmo e busque meditar, como sugere Netuno harmonizado. Nesse momento de Lua Cheia, seu senso de responsabilidade tende a se elevar e deixa você mais comprometida com o dia a dia, o que pede capacidade de gestão para evitar acúmulo de tarefas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Você tende a ser guiada pela fé, sem deixar de lado a razão e o exercício crítico do pensamento. Suas vivências espirituais podem se intensificar nessa Lua Cheia, o que ajuda com práticas meditativas que elevam a qualidade de vida, devido a harmonia com Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A gestão patrimonial tende a se mostrar complicada, o que pede senso crítico e disciplina. O recolhimento íntimo acaba sendo favorável nessa Lua Cheia, pois beneficia o autocuidado e o exercício da empatia com as pessoas queridas, considerando a harmonia com Netuno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque demonstrar empatia e solidariedade. As relações pedem maiores cuidados nessa Lua Cheia, pois pode haver um excesso de sensibilidade que gera mágoas, especialmente frente a uma postura racional e crítica de sua parte, dada a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante usar a intuição e a criatividade para otimizar os recursos que você tem disponíveis. Os contratempos do dia a dia tendem a se intensificar frente à tensão da Lua Cheia com Sol, Mercúrio e Plutão, o que demanda capacidade de análise e senso estratégico.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure apoiar quem precisa, sem se deixar absorver pelos problemas alheios. Empatia e altruísmo tendem a aflorar em sua postura nesse momento de Lua Cheia harmonizada a Netuno. Contudo, é fundamental ter critério na exposição social em prol do seu bem-estar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 6 de janeiro (06/01)

Tags